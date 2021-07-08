Son dakika...Ghezzal savaşı büyüyor! Galatasaray istiyor, Beşiktaş'tan son teklif...

İyi bir sezon geçirmesinin ardından talipleri artan Bardakçı için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da nabız yokladığı ifade edildi. Ancak başarılı stoperin, Beşiktaş'ta oynamayı daha çok istediği, bu sebeple Galatasaray'ı şu an için geri çevirdiği kaydedildi.