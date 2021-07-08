Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika...Ghezzal savaşı büyüyor! Galatasaray istiyor, Beşiktaş'tan son teklif...
Giriş Tarihi: 8.7.2021 07:03 Son Güncelleme: 8.7.2021 07:07

Son dakika...Ghezzal savaşı büyüyor! Galatasaray istiyor, Beşiktaş'tan son teklif...

Son dakika...Ghezzal savaşı büyüyor! Galatasaray istiyor, Beşiktaş'tan son teklif...

Son dakika... Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Ghezzal savaşı sürüyor. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız için sarı-kırmızılı ekip devreye girdi ve oyuncuya teklifini iletti. Ghezzal'ın basında çıkan, "Galatasaray'ı reddeti Beşiktaş'a imza atacak" şeklindeki haberleri yalanlaması ise kafaları karıştırdı. Deneyimli yıldız Instagram hesabından ise siyah-beyazlılarla ilgili bilgileri ve fotoğrafları silmesi ise iddiaları bir nebze daha güçlendirdi. Galatasaray'la görüşen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş yöneticileriyle görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Son dakika... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın performansı büyük beğeni toplamıştı. Sezonun yıldızları arasında yer alan Cezayirli için kıyasıya bir transfer yarışı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarla olan kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray da teklif yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün teklifini dinleyen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturacak ve daha sonra oyuncusuyla birlikte teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir süre önce görüştüğü Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelecek.

Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş teklif edilecek.

Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı.

Yeniden yükselişe geçtiği siyah-beyazlı takımda kalmak isteyen Ghezzal, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 4 milyon euro maaşlı sözleşme teklifini ise geri çevirdi.

GHEZZAL'DAN YALANLAMA

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rachid Ghezzal, Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberlere, "Yanlış" diyerek cevap verdi.

BEŞİKTAŞ YAZISINI KALDIRDI!

Öte yandan Cezayirli futbolcu, Instagram hesabının profilinde yer alan Beşiktaş yazısını ve Kartal emojisini kaldırdı. Bu gelişmelerle birlikte sosyal medyada tartışmalar başladı.

KARTAL'DAN BRUMA ATAĞI

Forvet oyuncularıyla temaslarını sürdüren Beşiktaş, kanat mevkii için de nabız yoklamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Bruma'yı kadrosuna katmak istiyor.

Kartal, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın her iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcusu için devreye girdi. Beşiktaş'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, PSV'nin, bonservisiyle vermeyi planladığı ve kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi.

ABDÜLKERİM 'BEŞİKTAŞ' DEDİ
Beşiktaş Kaan Ayhan'dan sonuç alamayınca stoper mevkii için Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı'ya yöneldi. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki oyuncu karşılığında 1 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcu takası önereceği öğrenildi.

İyi bir sezon geçirmesinin ardından talipleri artan Bardakçı için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da nabız yokladığı ifade edildi. Ancak başarılı stoperin, Beşiktaş'ta oynamayı daha çok istediği, bu sebeple Galatasaray'ı şu an için geri çevirdiği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Son dakika haber: Emekli albay dehşet saçtı! Önce katliam yaptı sonra intihar etti
Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”
Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika: Dubai'de şiddetli patlama! Bölgede yangın çıktı
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Kartal Tibet eşi kimdir? Kartal Tibet evli miydi, çocuğu var mı? İşte Kartal Tibet’in hayatı, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler
Son dakika: Ersin Destanoğlu için resmi görüşmeler başladı! Beşiktaş yerine gelecek kaleciyi buldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika...Ghezzal savaşı büyüyor! Galatasaray istiyor, Beşiktaş'tan son teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA