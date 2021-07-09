Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı

Son 2 yılı Denizli'de olarak ülkemizde 6 yıldır aralıksız Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega, Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu. Rodallega, geçen sezon yeşil-siyahlılarda Süper Lig'de 14 gol atmıştı.

Yeni sezon öncesi kadrosu dağılıp yönetim belirsizliği yaşayan Denizlispor'da takımda geçen yıldan kalan 7 isim, daha önce kiralık gönderilen futbolcular ve altyapıdan gençler, Antrenör Veli Acar yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan antrenmanları sürdürüyor.