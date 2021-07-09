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Giriş Tarihi: 9.7.2021 12:20

Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı

DHA
Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı

Süper Lig'den düşen Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra adı TFF 1'inci Lig'de birçok takımla anılan golcü Hugo Rodollega, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'ya transfer oldu.

Son 2 yılı Denizli'de olarak ülkemizde 6 yıldır aralıksız Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega, Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu. Rodallega, geçen sezon yeşil-siyahlılarda Süper Lig'de 14 gol atmıştı.

Yeni sezon öncesi kadrosu dağılıp yönetim belirsizliği yaşayan Denizlispor'da takımda geçen yıldan kalan 7 isim, daha önce kiralık gönderilen futbolcular ve altyapıdan gençler, Antrenör Veli Acar yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan antrenmanları sürdürüyor.

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Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı
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