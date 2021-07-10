Altınordu Başkanı Seyit Özkan'dan öz kaynak sistemi önerisi!

Kulübün internet sitesinde yer alan yazısında Nihat Özdemir'e seslenen Altınordu Başkanı Özkan, "Birgün bana dert yanarak, hepinizi idare etmek o kadar zor ki demiştiniz. Şimdi görüyorum ki yine zor bir dönemden geçiyorsunuz. Yabancı sayısını kademeli olarak düşürme kararı aldınız, şimdi Kulüpler Birliği bu kararınızı geri çekmenizi istiyor. TFF'nin futbolu tabana yaymak ve yetiştiriciliği özendirmekle ilgili aldığı her karardan geri dönmesi, futbolumuzu en az 5 yıl geriye götürüyor" dedi.





Türkiye'nin 35 milyon çocuk ve genç nüfusa sahip olduğunu işaret eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Genç nüfusumuz Avrupa'nın birçok ülke nüfusundan daha fazla. Bu kadar sonuç odaklı olmamız, günlük yaşamamız niye? Süreç odaklı işleri kim yapacak, geleceği kimler inşa edecek bu ülkede? 'Kulüpler Birliği demek Federasyon demek kardeşim, hepsi birden üzerime gelirlerse tek başıma ne yapabilirim ki' dediğinizi duyar gibiyim. O zaman vuruşarak çekilin Nihat Ağabey. Deyin ki kadroda ne kadar yabancı, o kadar 'Öz kaynak' sporcusu. İlk 11'de, 11 yabancı mı oynatırsan maç kadrosunda 11 öz kaynak sistemi oyuncusu olacak" diye konuştu.