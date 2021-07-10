Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına’dan Dalbert hamlesi
Giriş Tarihi: 10.7.2021

Fırtına’dan Dalbert hamlesi

Fırtına’dan Dalbert hamlesi

Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu için İnter’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. İtalyan ekibinin 2017 yılında 21 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki yıldız, sol açıkta da oynayabiliyor.

Peres, Gervinho, Koita ve Hamsik'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'da sıra sol beke geldi. Karadeniz ekibi; Alioski, Meling ve Saracchi gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu futbolculardan çıkacak sonuçları bekleyen bordo- mavililer, listelerine Dalbert Henrique'yi de dahil etti. İnter forması giyen Brezilyalı sol bek, geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçirdi. Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Sambacıya Rus ekibi CSKA Moskova'nın da ilgisi bulunuyor. İtalyan ekibinin 2017'de Nice'ten 21 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, sol bek dışında sol açıkta da oynayabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Son dakika: Galatasaray'a yeni Hagi! Nicolae Stanciu Aslan'ı istiyor...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
SON DAKİKA | Tosuncuk'un eski eşi Sıla Soysal isyan etti! Bir zamanlar Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimdi...
Temmuz ayı Memur emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve ekranı: 2021 zamlı maaşlar ne zaman yatacak, Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | 9 Temmuz koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor
Son dakika: Radamel Falcao transferinde büyük ters köşe! MLS, Katar derken...
Bir babanın en acı anı: Yanlışlıkla ezdiği kızını elleriyle toprağa verdi!
Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Almak için sıraya girdiler
Son dakika: Ozan Kabak için bomba transfer iddiası! Yeni adresi belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına’dan Dalbert hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA