Fırtına’dan Dalbert hamlesi

Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu için İnter’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. İtalyan ekibinin 2017 yılında 21 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki yıldız, sol açıkta da oynayabiliyor.
Peres, Gervinho, Koita ve Hamsik'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'da sıra sol beke geldi. Karadeniz ekibi; Alioski, Meling ve Saracchigibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu futbolculardan çıkacak sonuçları bekleyen bordo- mavililer, listelerine Dalbert Henrique'yi de dahil etti. İnter forması giyen Brezilyalı sol bek, geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçirdi. Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu için satın almaopsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Sambacıya Rus ekibi CSKA Moskova'nın da ilgisi bulunuyor. İtalyan ekibinin 2017'de Nice'ten 21 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, sol bek dışındasol açıkta da oynayabiliyor.