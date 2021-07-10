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Giriş Tarihi: 10.7.2021

Kanada Yarmolenko

Kanada Yarmolenko

Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı yıldızın transferi için pusuya yattı. West Ham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden sarı-lacivertliler, başarılı sağ kanat oyuncusu Karadağ tatilini bitirdikten sonra hemen harekete geçecek

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andriy Yarmolenko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna basını, oyuncunun sarılacivertlilerle her konuda anlaştığını ve işin imza aşamasına geldiğini yazdı. Ancak F.Bahçe'de kulüp kaynakları, henüz oyuncuyla görüşmelerin başlamadığını bildirdi. Ukraynalı'nın durumunu yakından takip eden sarılacivertliler, resmi adım atmak için bekliyor. Yarmolenko şu an ailesiyle Karadağ'da tatilde. Transferiyle ilgili kararını tatil dönüşü verecek. Durumunun netleşmesinin ardından da Fenerbahçe yönetimi, hemen harekete geçecek.

DAVİD MOYES'İN OYUN PLANINA UYMUYOR
West Ham forması giyen oyuncu için İngiltere'den gelen bilgiler, takımından çok yüksek ihtimalle ayrılacağı yönünde. 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Ada ekibine transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun, 1 yıllık sözleşmesi kaldı. West Ham United Teknik Direktörü David Moyes, Yarmolenko'yu kendi oyun planı için yeterince hızlı olmadığı gerekçesiyle fazla kullanmıyor.

ANDRIY YARMOLENKO
Ukrayna'da daha önce 4 kez yılın futbolcusu seçilen ve ülkesinde Dinamo Kiev ile lig şampiyonluğu kazanan Yarmolenko, kariyeri boyunca çıktığı 423 karşılaşmada 153 gol attı ve 103 gol pası verdi. Ağustos 2017'de Dinamo Kiev'den Dortmund'a 25 milyon Euro bedelle transfer olan oyuncu, Temmuz 2018'de ise Dortmund'dan West Ham'a 20 milyon Euro karşılığında gitti.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
Fenerbahçe yeni teknik direktörü ile sezona başlayacağından özellikle kanat oyuncularının geleceği şu anda soru işareti. Kanatlarda oynayabilecek elde Thiam, Pelkas, Valencia, Sinan Gümüş ve Samuel var. Pereira, Yarmolenko'yu 9 numara olarak düşünüyorsa bu başka bir hesap. Dortmund onun için 25 milyon Euro ödemiş, ertesi sezon da 20 milyona West Ham'a satmıştı. Premier Lig kulüpleri çok kazanan, kolay harcayan kulüpler. Aynı Ghezzal örneğinde olduğu gibi oyuncunun kontratı gelecek sezon bitiyor. Yani kiralayabilmek mümkün değil. Uygun bir bonservis bedeli ile satın alacaksınız. Bu durumda ya kanatlarda bir iki oyuncu veda edecek ya da altı milyon zorunlu satın alma opsiyonu olan Samatta'ya kulüp bulunacak.

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Kanada Yarmolenko
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