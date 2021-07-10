Kanada Yarmolenko

Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı yıldızın transferi için pusuya yattı. West Ham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden sarı-lacivertliler, başarılı sağ kanat oyuncusu Karadağ tatilini bitirdikten sonra hemen harekete geçecek
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andriy Yarmolenko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna basını, oyuncunun sarılacivertlilerleher konuda anlaştığınıve işin imza aşamasına geldiğiniyazdı. Ancak F.Bahçe'de kulüp kaynakları, henüz oyuncuyla görüşmelerin başlamadığını bildirdi. Ukraynalı'nındurumunu yakından takip eden sarılacivertliler,resmi adım atmak içinbekliyor. Yarmolenko şu an ailesiyle Karadağ'da tatilde. Transferiyle ilgili kararını tatil dönüşü verecek. Durumununnetleşmesinin ardından da Fenerbahçeyönetimi, hemen harekete geçecek.
DAVİD MOYES'İN OYUN PLANINA UYMUYOR West Ham forması giyen oyuncu için İngiltere'den gelen bilgiler, takımından çok yüksek ihtimalle ayrılacağı yönünde. 20 milyon Euro bonservis bedeliyleAda ekibine transfer olan 31 yaşındakifutbolcunun, 1 yıllık sözleşmesikaldı. West Ham United Teknik Direktörü David Moyes, Yarmolenko'yu kendi oyun planı için yeterince hızlı olmadığı gerekçesiyle fazla kullanmıyor.
ANDRIY YARMOLENKO
Ukrayna'da daha önce 4 kez yılın futbolcusu seçilen ve ülkesinde Dinamo Kiev ile lig şampiyonluğu kazanan Yarmolenko, kariyeri boyunca çıktığı 423 karşılaşmada 153 gol attı ve 103 gol pası verdi. Ağustos 2017'de Dinamo Kiev'den Dortmund'a 25 milyon Euro bedelle transfer olan oyuncu, Temmuz 2018'de ise Dortmund'dan West Ham'a 20 milyon Euro karşılığında gitti.
BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
Fenerbahçe yeni teknik direktörü ile sezona başlayacağından özellikle kanat oyuncularının geleceği şu anda soru işareti. Kanatlarda oynayabilecek elde Thiam, Pelkas, Valencia, Sinan Gümüş ve Samuel var. Pereira, Yarmolenko'yu 9 numara olarak düşünüyorsa bu başka bir hesap. Dortmund onun için 25 milyon Euro ödemiş, ertesi sezon da 20 milyona West Ham'a satmıştı. Premier Lig kulüpleri çok kazanan, kolay harcayan kulüpler. Aynı Ghezzal örneğinde olduğu gibi oyuncunun kontratı gelecek sezon bitiyor. Yani kiralayabilmek mümkün değil. Uygun bir bonservis bedeli ile satın alacaksınız. Bu durumda ya kanatlarda bir iki oyuncu veda edecek ya da altı milyon zorunlu satın alma opsiyonu olan Samatta'ya kulüp bulunacak.