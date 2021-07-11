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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Diego Costa top çeviriyor!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Diego Costa top çeviriyor!

Siyah-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki oyuncuya bonuslarla 3 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, özellikle 2.3 milyonluk net maaştan geri adım atmamaya kararlı

Beşiktaş yönetiminin santrfor transferinde bir numaralı gündem maddesi olan Diego Costa konusunda belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlıların 2.3 milyon Euro maaş artı bonuslarla birlikte 2 yıllık sözleşme teklif ettiği oyuncuyla pazarlıklarda önemli bir aşama kaydedilmişti. Ancak yönetim, İspanyol futbolcunun kararını beklerken, sürekli olarak menajerinin ve oyuncunun farklı talepleriyle karşı karşıya kaldıklarından yakınıyor. Son görüşmede 32 yaşındaki oyuncunun ekstra maddi isteklerde bulunduğu belirtildi.

AİLESİ BENFİCA'YI İSTİYOR
Costa, Benfica ile de görüşüyor. Hatta ailesi Portekiz'de yaşamak istediği için bu kulübün teklifine daha sıcak bakıyordu. Ancak Benfica kulüp başkanı Filipe Vieira'nın vergi kaçırma ve kara para aklamadan tutuklanmasının ardından Portekiz ekibine transferinde belirsizlik yaşayan İspanyol golcü, Beşiktaş'ı da kaybetmek istemediği için farklı taleplerle zaman kazanmaya çalışıyor. Beşiktaş yönetimi ise oyuncuya ve menajerine son olarak ilettiği rakamın bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'yu bulduğu kaydedilirken net maaş konusunda geri adım atılmayacağı ifade edildi.

FORMA TANITIMI BOĞAZ'DA OLACAK
ŞAMPIYONLUK kutlamaları için Boğaz'ı mesken tutan Beşiktaş, yeni sezon forma tanıtımını da suyun üstünde gerçekleştirecek. 14 Temmuz Çarşamba günü Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve futbolcular teknede gerçekleşecek tanıtımda hazır bulunacak.

GHEZZAL İÇİN GÖZLER FAZULİ'DE
RACHID Ghezzal'la yola devam etmek için geçtiğimiz cuma menajeri Anoir Fazuli ile masaya oturan Beşiktaş yönetimi 3 yıllık kontrat önerirken, bonuslar dahil 2.5 milyon Euro maaşı da kabul ettirdi. Gözler Fazuli'nin Leicester City ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Siyah-beyazlılar, menajere kendileri adına görüşmesi için tüm yetkiyi verdi. 3-3.5 milyon Euro arasında bonservise Leicester'ın 'tamam' demesi halinde masaya oturulacak.

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Diego Costa top çeviriyor!
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