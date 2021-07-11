EURO 2020 finali ne zaman, bugün mü oynanacak? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 İtalya İngiltere maçı final tarihi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, bugün mü sorusu futbolseverlerin gündemine oturdu. Turnuva boyunca büyük sürprizlere eşlik ettiğimiz maçlarda Fransa, Almanya, Portekiz gibi önemli takımlar erken aşamalarda veda etti. EURO 2020'de finalin adı İtalya-İngiltere olurken, futbolseverler, EURO 2020 finali İngiltere İtalya maçı ne zaman oynanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, hangi gün? İşte EURO 2020 final tarihi
Yarı final maçında İtalya adını finale yazdıran ilk takım oldu. Danimarka'yı yenen İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'nın rakibi oldu.
Turnuvanın finali 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Wembley Stadı'nda oynanacak mücadelede saat 22:00'dan itibaren TRT 1'den naklen yayınlanacak.
FİNAL NEREDE OYNANACAK?
İngiltere'nin Covid-19 pandemisinden dolayı uyguladığı karantina kuralları, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final ve finallerinin bu ülkeden alınma ihtimalini gündeme getirdi.
Dev turnuvanın finali ise 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.