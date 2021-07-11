EURO 2020 finali ne zaman, bugün mü oynanacak? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 İtalya İngiltere maçı final tarihi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, bugün mü sorusu futbolseverlerin gündemine oturdu. Turnuva boyunca büyük sürprizlere eşlik ettiğimiz maçlarda Fransa, Almanya, Portekiz gibi önemli takımlar erken aşamalarda veda etti. EURO 2020'de finalin adı İtalya-İngiltere olurken, futbolseverler, EURO 2020 finali İngiltere İtalya maçı ne zaman oynanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, hangi gün? İşte EURO 2020 final tarihi

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final maçında İtalya adını finale yazdıran ilk takım oldu. Danimarka'yı yenen İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'nın rakibi oldu.