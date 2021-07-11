EURO 2020 finali nerede oynanacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali hangi statta oynanacak?

EURO 2020 finali nerede, hangi statta oynanacak sorusu futbolseverlerin gündemine oturdu. Bu akşam oynanacak final mücadelesinin ardından kazanan takım belli olacak. Kritik karşılaşma öncesi, Futbolseverler, Avrupa Futbol Şampiyonası Finali nerede, EURO 2020 Finali İngiltere İtalya maçı hangi ülkede ve statta sorularının yanıtını araştırıyor.

EURO 2020 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA EURO 2020 finali 11 Temmuz 2021 tarihinde, İngiltere - Londra (Wembley Stadyumu'nda) oynanacak.

EURO 2020 FİNAL MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

Euro 2020 final maçında Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Hakemlik kariyerinde Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alan isim, ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini bu maçla kazanacak.