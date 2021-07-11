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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Güneş ile Belözoğlu buluştu

Güneş ile Belözoğlu buluştu

EURO 2020’deki hüsran sonrası teknik ekibinde değişim kararı alan Şenol Güneş, daha önce iki kez görüştüğünü açıkladığı Emre Belözoğlu ile dün el sıkıştı. Ekibe yeni bir isim daha katılacak

Emre Belözoğlu, yeni kariyer planlamasında A Milli Takım'ın başarısı için çalışacak. 2020'de 38 yaşındayken aktif futbol yaşamını noktalayıp, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan Belözoğlu, 2021'de sarılacivertli kulüpte sezonun bitimine 10 maç kala teknik direktörlüğe getirilmiş sonrasında yollar ayrılmıştı. 40 yaşındaki spor adamı, kariyerine A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak devam edecek. SABAH Spor 26 Haziran'da Belözoğlu'nun Güneş'ten "Dünya Kupası yolculuğunda beraber çalışalım" teklifini aldığını yazmıştı. EURO 2020'de yaşanan hüsran sonrası teknik ekibinde değişim kararı alan A Milli Takım'ın tecrübeli hocası, 8 Temmuz'da yaptığı basın toplantısında Emre Belözoğlu ile 2 kez görüştüğünü doğrulamıştı. 40 yaşındaki genç teknik adam dün Güneş ile buluştu ve 'Hazırım" dedi. Gözler TFF'nin yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.

'BENİ VE AİLEMİ GURURLANDIRDINIZ'
TFF'DEN resmi açıklama gelmeden, görevi kabul ettiği haberleri gündeme düşen Belözoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp, "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devem ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ERTELENİNCE BIRAKTI
2002'de Dünya Kupası, 2008'de Avrupa Şampiyonası 3.'sü olan milli takımda forma giyen Emre, EURO 2020 Kovid nedeniyle ertelenince futbolu bırakmıştı.

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Güneş ile Belözoğlu buluştu
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