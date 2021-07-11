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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Neşeli cumartesi

VOLKAN DEMİR
Neşeli cumartesi
FENERBAHÇE günü tek idmanla yarı izinli geçirdi. Pereira, bu antrenmanda ayak tenisi oynatıp takımın kaynaşmasını isterken, antrenmanın tamamı basın mensuplarına açıldı. Sarı-lacivertlilerde Ozan ve İrfan Can açık kapatmak için ekstra koşu çalışması gerçekleştirdi. Hafif sakatlığı bulunan Altay henüz takıma katılamadı. Sakatlık sonrası fizik kondisyon çalışması yapan Dirar ise takımdan ayrı koşu yapmayı sürdürüyor. Antrenmanı çok sayıda taraftar da takip etti. Tezahüratlarla takıma destek veren taraftarlar, daha sonra çalışmaların yapıldığı sahanın kenarına alındı. Vitor Pereira, sarı-lacivertli futbolseverlerin yanına giderek formaları imzaladı.


AYAK TENİSİNDE BERKE ŞOV!
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer dünkü idmana damga vurdu. Ayağına hakimiyetiyle dikkat çeken 21 yaşındaki file bekçisi, ayak tenisinde yaptığı röveşatalarla takım arkadaşlarından alkış aldı.

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Neşeli cumartesi
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