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Giriş Tarihi: 11.7.2021 20:40

Son dakika: EURO 2020 İngiltere-İtalya finalinde ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika: EURO 2020 İngiltere-İtalya finalinde ilk 11'ler belli oldu!

Son dakika haberi: EURO 2020’de Wembley’de zorlu İngiltere-İtalya finaline saatler kaldı. Zorlu finale kadar iki takım da namağlup olarak gelmeyi başardı. İngiltere oynadığı 6 maçta sadece 1 gol yedi. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EURO 2020'de heyecanla beklenen İngiltere-İtalya finaline çok az bir süre kaldı. Büyük final maçında İtalya'da turnuvanın dikkat çeken ismi Leonardo Spinazzola sakatlığı dolayısıyla oynayamıyor. İngilizlerde ise eksik bir oyuncu bulunmuyor. İngiltere büyük turnuvalarda İtalya ile 4 kez karşılaştı ve dört maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İngiltere: Pickford, Trippier, Shaw, Walker, Stones, Maguire, Phillips, Rice, Mount, Kane, Sterling

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMDAN GÖRÜŞLER

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, yıllardır bunun üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar gösterdikleri performans için oyuncularıma teşekkür ederim. Henüz hiçbir şey kazanmadık, Pazar günü kazanmak zorundayız. İngiltere'nin arkasında büyük bir destek olacak. Onları baskı altına almak bizim elimizde. Odaklanmak durumundayız" dedi.

İtalyan oyuncu Giorgio Chiellini hayallerini gerçekleştirmek için son bir adım kaldığını vurgulayarak, "Bu şampiyona ilk maçından şu ana kadar geçen süreçte çok duygusaldı. Bu şampiyonluk, bizim için yıllardır peşinden koştuğumuz bir hayal. Teknik direktörümüz bunu yavaş yavaş zihnimize yerleştirdi. Avrupa Şampiyonası'nı kazanma fikrini her zaman kafamızda tutmamız gerektiğini söyledi. Onun deli olduğunu düşündük ama bunu başarabilmenin eşiğinde olan bir takım yarattı" şeklinde konuştu.

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate ise, "Finalde olmanın tadını çıkarmalıyız. Ancak başarılması gereken bir şey daha var. İtalya çok iyi bir takım ve olağanüstü bir form grafikleri var. Karşılaşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE, İTALYA'YI BÜYÜK TURNUVALARDA MAĞLUP EDEMİYOR

Yarın oynanacak olan final karşılaşması öncesinde İngiltere, İtalyanlara karşı süregelen kötü istatistiğini de bitirmek için mücadele edecek. İngilizler, İtalya karşısında büyük turnuvalarda (Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası) oynadığı 4 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. EURO 1980'de oynanan grup maçında İtalya, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. 1990 Dünya Kupası 3'üncülük maçında gülen taraf 2-1'lik skor ile İtalyanlar olurken, EURO 2012 Çeyrek Final mücadelesinde penaltılar sonucunda İtalya rakibini 4-2 eleyerek yarı finale yükselmişti. İki takım 2014 Dünya Kupası grup aşamasında da karşılaşmış ve İtalya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti.

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Son dakika: EURO 2020 İngiltere-İtalya finalinde ilk 11'ler belli oldu!
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