Son dakika: İtalya-İngiltere arasındaki final öncesi taraftarlar Wembley’i birbirine kattı! Biletsiz girmeye çalıştılar...

Bu akşam saat 22.00'de Hollandalı hakem Björn Kuipers'in yönetiminde oynanacak olan dev maç, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek. Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce hiç zafere ulaşamamış olan İngiltere, kendi evinde şeytanın bacağını kırmak istiyor.