Son dakika: İtalya-İngiltere arasındaki final öncesi taraftarlar Wembley’i birbirine kattı! Biletsiz girmeye çalıştılar...

Son dakika… Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı ve birbirinden enfes gollerin kaydedildiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son aşamaya gelindi. Grup maçları, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finalin ardından tüm turları başarıyla geçen İtalya ve İngiltere, finalde karşılaşıyor.
Bu akşam saat 22.00'de Hollandalı hakem Björn Kuipers'in yönetiminde oynanacak olan dev maç, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek. Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce hiç zafere ulaşamamış olan İngiltere, kendi evinde şeytanın bacağını kırmak istiyor.
İtalya ise EURO 2020'nin başından bu yana büyük bir kesim tarafından turnuvanın en büyük favorisi olarak görülüyor.
İki takımında kupayı kaldırmak için sahaya çıkacağı dev maç öncesinde İngiliz taraftarların Wembley'de yarattıkları tahrip dikkatlerden kaçmadı.
Avrupa basınında gündem olan İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumu'na giden yolda birbirleriyle kavga ettiler. Taraftarların geçtiği yol üzerlerinde büyük çöp yığınları oluşurken, bu görüntüler tepki çekti.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGEL OLAMADI
İngiliz gazetesi Mirror'ın verdiği haberde, İngiliz taraftarların birbirleriyle yumruk yumruğa kavga ettikleri belirtildi. Güvenlik güçlerinin taraftarları ayırmakta zorluk çektiği belirtilirken, güvenlik önlemlerinin arttırıldığı da söylendi.
Wembley Stadyumu'nun çevresinde binlerce taraftarın birbirlerinin üzerinden geçerek stada ulaşmaya çalıştığı görüntüler İngiltere medyasında skandal olarak nitelendirildi.
BİLETLERİ OLMADAN GİRMEYE ÇALIŞTILAR
İngiliz kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı holiganlar dev final öncesinde Wembley'in çevresinde oluşturulan kalabalığı fırsat bilerek biletsiz olarak stada girmeye çalıştılar.
Olayların bu şekilde devam ettiği sürece maç saatinin ileri alınabileceği de konuşulurken, İngiliz polisinin taraftarlarla adeta savaştığı belirtildi.
"İNSANLARIN NESİ VAR?"
Eski İngiliz futbolcu ve analist Chris Kamara, yaşanan olaylarla ilgili şu yorumu yaptı:
"Wembley yolunda korkunç bir yürüyüş, havaya atılan şişelerden kaçmak ve kırık camların üzerinden geçmekle sona erdi. İnsanların nesi var?"
İngiliz taraftarlar, Wembley'e biletsiz giriş yapmak için güvenlik kapılarını aşmaya başladı. Kalabalıkla başa çıkmak için yeterli sayıda polisin olmadığı belirtildi.
Daha sonra Wembley Stadyumu'nun yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayların kontrol altına alındığı söylendi.
We witnessed this and I stepped away just in time. If this is even crossing your mind, don't. You don't get far. Please don't ruin it for everyone at Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb— Michelle Owen (@MichelleOwen7) July 11, 2021