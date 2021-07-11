Video Spor Dev final öncesi Wembley'de taşkınlık!

Dev final öncesi Wembley'de taşkınlık!

Dev final öncesi Wembley'de taşkınlık!
11.07.2021 | 21:24

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İngiliz taraftarlar, Wembley'e biletsiz giriş yapmak için güvenlik kapılarını aşıyor. Kalabalıkla başa çıkmak için yeterli sayıda polisin olmadığı belirtildi.

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