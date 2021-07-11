Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza zirvesi gerçekleşti! Transferde son düzlüğe girildi...

Geçtiğimiz sezonun son 10 haftasında Erol Bulut'u göndererek Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren Fenerbahçe, sezonu 3. bitirdi ve Emre Belözoğlu ile de yollarını ayırdı. Uzun süren teknik direktör arayışlarından sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Ali Koç, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Son yıllarda birçok santrfor transferi yapan ancak aradığı katkıyı bir türlü bulamayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadrosunda net bir golcü arıyor.
BOUPENDZA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ
Şampiyonluk hedeflediği sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan sarı-lacivertliler, transferi büyük ölçüde bitirdi.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay vermesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçeli kurmaylar, Gabonlu oyuncu ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi. Gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken, birkaç pürüz dışında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.
HATAYSPOR'A 5 MİLYON EURO ARTI TAKAS TEKLİFİ
Hatayspor'a 5 milyon Euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı-lacivertliler, transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulanan 24 yaşındaki oyuncu, ligde geride bıraktığımız sezon 22 golle kral olmuştu.
Daha önce yaptığı açıklamada Mesut'a hayran olduğunu söyleyen Boupendza için Rus kulübü Krasnodar, devre arasında 8 milyon Euro teklif etmiş ancak transfer son anda iptal olmuştu.
VRSALJKO'DAN VAZGEÇİLDİ
Fenerbahçe yönetimi sağ bek için düşünülen Sime Vrsaljko ismini rafa kaldırdı. Hırvat oyuncunun hem maliyeti hem de sağlık durumundaki soru işaretleri nedeniyle transferde geri adım atıldı.
Fenerbahçe sağ bek konusunda başka adaylara yönelecek. Listenin başında henüz bir takıma imza atmayan Elseid Hysaj var. Bir başka aday ise Antwerp forması giyen Buta.
"BU SEZON ÇOK GÜÇLÜYÜZ"
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör Pereira'nın çok akıllı bir hoca olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. Geldiğimde zor bir dönemden geçiyorduk. Futbolcu olarak önemli olan takımda huzur olması ve bunu ben bugün daha iyi yaşıyorum. Herkes elinden geleni yapmak istiyor. Böyle devam ederse, sakatlık falan olmazsa bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz" dedi.