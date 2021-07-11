Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza zirvesi gerçekleşti! Transferde son düzlüğe girildi...

"BU SEZON ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör Pereira'nın çok akıllı bir hoca olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. Geldiğimde zor bir dönemden geçiyorduk. Futbolcu olarak önemli olan takımda huzur olması ve bunu ben bugün daha iyi yaşıyorum. Herkes elinden geleni yapmak istiyor. Böyle devam ederse, sakatlık falan olmazsa bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz" dedi.