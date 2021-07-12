Helikopterle Topuk’a

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yöneticiler Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç ile birlikte takımın Topuk Yaylası kampına çıkarma yaptı. Koç Şirketler Grubu'na ait helikopterle yaylaya gelen Koç, futbolcularla kısa kısa sohbetlerle selamlaştı ve saat 17.00'de başlayan akşam idmanını beklemeden İstanbul'a geri döndü. Çalışmayı 1500 kadar F.Bahçe taraftarı da izledi. Bu arada genç oyuncular Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamp kadrosundan çıkarıldı.
SICAK KUCAKLAŞMA
Uzun süren teknik direktör arayışında mutlu sona Vitor Pereira ile ulaşan Başkan Ali Koç, dün Portekizli hoca ile oldukça sıcak görüntüler verdi. İkili yeni sezonun planlarına dair bir toplantı gerçekleştirdi. 5 genç futbolcuyu İstanbul'a gönderen Pereira, revizyona devam edecek.