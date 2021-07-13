Beşiktaş bu rakamı taksitle ödemek isteyince İngilizler'den, "Taksit olursa 4 milyon Euro isteriz" yanıtı aldı. 29 yaşındaki yıldızın menajeri Anouir Fazuli de dün tekrar İstanbul'a geldi. Bugün taraflar bir kez daha görüşecek.