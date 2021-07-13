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Giriş Tarihi: 13.7.2021 08:05

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Son dakika haberi... İç ve dış transferde atağa kalkan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Mehmet Topal'ı resmen açıklayan ve Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier transferlerini de bitirmek üzere olan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Galatasaray'ın eski yıldızının menajeri ile bir araya geldi ve anlaşma sağladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçen sezon çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularını kaybetmek istemeyen Beşiktaş yoğun mesaide... En büyük beklenti Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal koridorunun bozulmaması.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Rosier için Sporting'le el sıkışan Kartal, Ghezzal için Leicester City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro bonservisi kabul ettiği ancak peşin ödeme şartı koştuğu ifade edildi.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Beşiktaş bu rakamı taksitle ödemek isteyince İngilizler'den, "Taksit olursa 4 milyon Euro isteriz" yanıtı aldı. 29 yaşındaki yıldızın menajeri Anouir Fazuli de dün tekrar İstanbul'a geldi. Bugün taraflar bir kez daha görüşecek.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

ROSİER 'PAY'I BEKLİYOR

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay görüşüp anlaşma sağladığı Valentin Rosier, İstanbul'dan "Gel" çağrısını bekliyor. Siyah-beyazlılar ile Sporting arasında sadece sonraki satıştan payın oranının belirlenmesinin kaldığı ifade edildi.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Beşiktaş, 1 milyon Euro kiralama ücretinin yanı sıra 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yaptı. Portekizliler kiralama ve opsiyona onay verip, payı yüzde 35 olarak istedi.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

BRUMA'DA TEK SORUN OPSİYON

Bu arada iç ve dış transferde atağa kalkan Beşiktaş, dün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Vodafone Park'ta bonservisi PSV Eindhoven'da olan kanat oyuncusu Armindo Bruma'nın menajeri Caito Balde ile bir araya geldi.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Akşam üzeri yapılan zirvede taraflar büyük ölçüde anlaşma sağlarken transferin, Hollanda ekibinin isteklerini yumuşatmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Siyah-beyazlılar, yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerirken Balde'nin de oyuncusu için bu rakama olumlu yaklaştığı ve el sıkışıldığı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

BEKLENTİ 7 MİLYON EURO

PSV, 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli için kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Hollanda kulübü, kiralama yerine bonservisle şimdi alınması halinde opsiyonla birlikte istedikleri 7 milyon Euro rakamını da aşağı çekecek.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Beşiktaş ise bu yıl kiralayıp, sezon sonunda opsiyonun kendilerine bağlı olmasını istiyor. Kiralama bedeli olarak 600 bin Euro öneren Kartal, satın alma maddesindeki ücret içinse 2.5 milyon Euro teklif etti.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

MEHMET TOPAL, JOSEF'LE BULUŞTU

Öte yandan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem stoper hem de ön libero kullanmayı düşündüğü Mehmet Topal'ı renklerine bağladı. 1 yıllık imzayı atan 35 yaşındaki orta saha, 3 milyon TL garanti ücret ve maç başı prim kazanacak.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Son olarak Başakşehir forması giyen 'Örümcek Adam' lakaplı oyuncu bu transferle birlikte F.Bahçe'de muhteşem ikili olduğu Josef de Souza ile de 3 yıl sonra Beşiktaş'ta buluştu.

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...

Sarı-Lacivertlilerde birlikte 80 maça çıkan ikili; 53 galibiyet, 18 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşamış, maç başına 2.2 puan ve 2 gol ortalaması yakalamıştı.

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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı! Ghezzal ve Rosier transferinde sıcak gelişme...
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