Son dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığını açıkladı! Veda mesajı...

GÖKHAN GÖNÜL'DEN FENERBAHÇE TARAFTARINA VEDA MESAJI!

Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim. Başkanım Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na tüm kalbimle teşekkür ederim.'

ALİ KOÇ'TAN VEDA SÖZLERİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'e teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Ali Koç, "Gökhan Gönül biliyorsunuz geçen sezon tekrar yuvasına döndü, 1 yıllık bir sözleşme yapmıştık. Sözleşmemizin sonuna geldik. Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ter değmemiş bir nokta kalmayacak, savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak. O profile sığan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül. Bundansonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe'yle yolların kesişmesini yürekten diliyorum." diye konuştu.