Son dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığını açıkladı! Veda mesajı...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk kez 2007 yılında Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada deneyimli oyuncuyla sözleşme yenilenmediğini açıkladı. Gökhan Gönül'e Süper Lig'den talipler var.
FENERBAHÇE'DEN GÖKHAN GÖNÜL'E VEDA MESAJI!
'Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.
Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.
Yolun açık olsun Gökhan Gönül.'
ÇAYKUR RİZESPOR'A İMZA ATABİLİR!
Gökhan Gönül bir sene daha futbola devam edecek. Deneyimli sağ bekin Çaykur Rizespor ile bir yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fatih Karagümrük'ün de Gökhan Gönül'e bir teklifi vardı.
GÖKHAN GÖNÜL'DEN FENERBAHÇE TARAFTARINA VEDA MESAJI!
Fenerbahçe forması altında bana ve aileme pandemi koşullarına rağmen yaşattığınız eşsiz destek için teşekkür ederim. Başkanım Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na tüm kalbimle teşekkür ederim.'
ALİ KOÇ'TAN VEDA SÖZLERİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'e teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
Ali Koç, "Gökhan Gönül biliyorsunuz geçen sezon tekrar yuvasına döndü, 1 yıllık bir sözleşme yapmıştık. Sözleşmemizin sonuna geldik. Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ter değmemiş bir nokta kalmayacak, savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak. O profile sığan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül. Bundansonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe'yle yolların kesişmesini yürekten diliyorum." diye konuştu.