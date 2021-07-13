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Giriş Tarihi: 13.7.2021 21:16 Son Güncelleme: 13.7.2021 21:34

Son dakika: Real Madrid başkanının eski yıldızlarına skandal sözleri ortaya çıktı! “Sahtekarlar…”

Son dakika: Real Madrid başkanının eski yıldızlarına skandal sözleri ortaya çıktı! “Sahtekarlar…”

Son dakika haberi… Avrupa futbolunun en zengin kulüp başkanlarından birisi olarak bilinen Real Madrid’in başkanı Florentino Perez, son günlerde futbolda en çok tartışılan isimlerin başında geliyor. Avrupa Süper Ligi’ne öncülük etmesiyle futbolseverlerin tepkisini çeken Perez için bir başkan skandal ortaya çıktı. Real Madrid’in efsane isimlerinden Raul ve Casillas için sarf ettiği olay sözler gündemin konusu oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… İspanyol devi Real Madrid, yeni bir skandalla boğuşuyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, son günlerin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Bu yıl Avrupa Süper Ligi projesiyle birçok futbolseveri karşısına alan Perez, bir başka skandalla ülke gündeminde.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kulübün sembol isimleri olan Raul ve Casillas hakkında söylediği sözler büyük tepki çekti.

2006 yılında Real Madrid'in efsane kadrosunda yer alan Raul ve Casillas için başkan Perez'in kullandığı ifadeler 15 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

İspanyol El Confidencial gazetesi, Florentino Perez'in geçmişe ait bir ses kaydını yayımladı. Paylaşılan ses kaydında Raul ve Casillas için olmadık sözler söyleyen Perez, kulüp efsanelerine ağır eleştirilerde bulunuyor.

"REAL MADRİD SEVİYESİNDE DEĞİL…"

Altyapıdan başlayarak yaklaşık 20 yıl boyunca Real Madrid bünyesinde bulunan Casillas, 2020 yılında futbol kariyerine son vermişti.

Bir başka İspanyol yıldız Raul ise yine altyapılardan başlayan Real Madrid kariyerinde Madrid ekibinin formasını 15 yıla yakın terletmişti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Casillas ve Raul için söylediği sözler şöyle…

"Casillas, Real Madrid seviyesinde bir kaleci değil. Asla olmayacak. Real'de iki sahtekar var... Bunların birincisi Raul, ikincisi de Casillas. Şampiyon olmak için bunları göndermek lazım.

İnsanlar Iker'i çok seviyor, ona tapıyor ve savunuyorlar. Oyuncular çok bencil, onlara hiçbir şey için güvenemezsiniz. Bunlarla yola devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar."

Bu sözler İspanyol basınından skandal etkisi yaratırken, Real Madrid taraftarları Florentino Perez için sert eleştirilerde bulundu.

Florentino Perez ise yayımlanan bu ses kayıtlarını Avrupa Süper Ligi konusunda geri adım atmaması nedeniyle kendisine yapılan bir komplo olarak nitelendirdi.

Bazı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından bu yaşananların Perez'in sonu olması gerektiğini savundular.

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Son dakika: Real Madrid başkanının eski yıldızlarına skandal sözleri ortaya çıktı! “Sahtekarlar…”
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