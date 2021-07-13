Hüseyin'in sağ ayak bileği, Djaniny'nin ise sağ ayak alt baldırı sargıya alındı. İdmanı bitirip oyuncuları içeri yollayan Avcı, iki oyuncunun da tedavisi esnasında başlarından ayrılmadı. Daha sonra oyuncular sekerek de olsa antrenman sahasından ayrıldı.