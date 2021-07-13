Trabzonspor'da transfer gündemine yeni bir isim eklendi. Forvet ve sol bek arayışlarını sürdüren bordo-mavililere menajerlerin İtalya Serie B ekibi Benevento'dan 31 yaşındaki Gianluca Lapadula ismini önerdiği belirlendi.
Santrfor mevkiinde oynayan 1.78 boyundaki oyuncu, son olarak Copa America'da Peru Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta 2 asist kaydetti.
Lapadula küme düşen Benevento formasıyla da Serie A'da çıktığı 37 maçta 8 gol, 5 asistle oynadı. Deneyimli futbolcunun adı bazı İngiliz takımlarıyla da anılıyor.
ABDULLAH AVCI İDMANI ERKEN BİTİRDİ
Bu arada Trabzonspor'un dün akşam yaptığı antrenmanda bordo-mavili oyuncular çok hırslıydı. İdmandaki çift kale maçta Koita, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen ve Djaniny sakatlık yaşadı.
Koita ve Peres kısa sürede ayağa kalkarken, Djaniny ile Hüseyin'in ikili mücadele sonrası yerde kalışının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanı hemen bitirerek oyuncuların yanına koştu.
Hüseyin'in sağ ayak bileği, Djaniny'nin ise sağ ayak alt baldırı sargıya alındı. İdmanı bitirip oyuncuları içeri yollayan Avcı, iki oyuncunun da tedavisi esnasında başlarından ayrılmadı. Daha sonra oyuncular sekerek de olsa antrenman sahasından ayrıldı.