Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, bugün saat kaçta? 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?

Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler kura çekimleri ile birlikte derbi tarihlerini, iç ve dış sah detaylarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 20 takımla oynanacak olan Süper Lig fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Peki, Süper Lig fikstür çekimi bugün saat kaçta başlayacak? 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?
SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Lig fikstür kura çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.