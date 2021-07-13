Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, bugün saat kaçta? 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?

Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler kura çekimleri ile birlikte derbi tarihlerini, iç ve dış sah detaylarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 20 takımla oynanacak olan Süper Lig fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Peki, Süper Lig fikstür çekimi bugün saat kaçta başlayacak? 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?