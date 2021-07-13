Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi

Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonunda oynanacak olan mücadelelerin eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan fikstür çekimiyle belirlendi. Bu gelişmenin ardından futbolseverler tarafından Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? soruları merak konusu olmaya başladı.
Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.
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