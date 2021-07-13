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Giriş Tarihi: 13.7.2021 23:05 Son Güncelleme: 13.7.2021 23:05

Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi

Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan 2021-2022 Süper Lig sezonun Süper Lig fikstür çekimlerinin ardından futbolseverler Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihini merak ederek, Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? sorularına cevap aramaya başladı. Merak edilen Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonunda oynanacak olan mücadelelerin eşleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan fikstür çekimiyle belirlendi. Bu gelişmenin ardından futbolseverler tarafından Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? soruları merak konusu olmaya başladı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.


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Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihi
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