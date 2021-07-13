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Giriş Tarihi: 13.7.2021 22:15 Son Güncelleme: 13.7.2021 22:18

Valentin Rosier önce paylaştı sonra sildi! "Beşiktaş'ın çocuğuyum..."

Valentin Rosier önce paylaştı sonra sildi! Beşiktaş'ın çocuğuyum...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Portekizli sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Beşiktaş'ın da yeniden transfer etmek istediği yıldız oyuncu için girişimlere başlayan Galatasaray, oyuncuya tekliflerini sunmuştu. Rosier, sosyal medya hesabından "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" şeklinde bir paylaşım yaptı, daha sonra ise bu paylaşımını sildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyon kadrosunda yer alan ve başarılı bir performans sergileyen sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Sporting Lizbon'a geri dönmüştü.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı Rosier için bir başka Süper Lig ekibi Galatasaray'da devreye girdi.

Oyuncuya tekliflerini sunan sarı-kırmızılılar, yanıt bekleme aşamasına geçti. Valentin Rosier'in bu sırada sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise gündem oldu.

Rosier, kişisel Twitter hesabından ilk olarak "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını yaptı. Yıldız oyuncu daha sonra ise yaptığı bu paylaşımı sildi.

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Valentin Rosier önce paylaştı sonra sildi! "Beşiktaş'ın çocuğuyum..."
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