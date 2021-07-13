Valentin Rosier önce paylaştı sonra sildi! "Beşiktaş'ın çocuğuyum..."

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı Rosier için bir başka Süper Lig ekibi Galatasaray'da devreye girdi.

Oyuncuya tekliflerini sunan sarı-kırmızılılar, yanıt bekleme aşamasına geçti. Valentin Rosier'in bu sırada sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise gündem oldu.