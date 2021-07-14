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Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:03 Son Güncelleme: 14.7.2021 10:16

Yıldız futbolcu Wembley'de şoku yaşadı! Kaburgası kırıldı...

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Yıldız futbolcu Wembley'de şoku yaşadı! Kaburgası kırıldı...

EURO 2020’de finalde İtalya’ya kaybeden İngiltere’de oyunculara yapılan ırkçı saldırılar sonrası protestolar devam ederken diğer yandan Wembley’de kapıları kırarak stada izinsiz giren taraftarlar konuşuluyor. Wembley’e giren taraftarların arasında kaldığı iddia edilen Harry Maguire’in babasının kaburgası kırıldığı ifade edildi. İşte Maguire'in o anlattığı ifadeleri ve yaşanan olaylar...

1 ay boyunca devam eden EURO 2020, İtalya'nın şampiyonluğu ile son buldu. Finalde penaltılarda İtalya'ya mağlup olan İngiltere'de gündemde, İngiliz oyuncular Saka, Rashford ve Sancho'ya yapılan ırkçı protestolar var. Diğer yandan Wembley'in kapılarını kırarak final maçına izin giren ve arbede çıkaran taraftarlar konuşuluyor.

HARRY MAGUİRE'i YIKAN HABER: BABASININ STATTA KABURGASI KIRILDI!

Harry Maguire finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bir üzücü haber de babasından geldi. İngiliz oyuncunun babasının, stada giren taraftarlar arasında kaldığı ve yaşanan arbedeler sonucunda kaburgasının kırıldığı açıklandı.

Üzücü haberi alan Maguire, yaşanan bu durumun çok korkunç bir şey olduğunu ve ailesinin maçlara gelirken daha bilinçli olacağını söyledi.

"BABAM İZDİHAM ARASINDA KALDI"

İngiliz oyuncu üzüntüsünü dile getirirken şunları söyledi: "Babam, stada izinsiz giren taraftarlar arasında yaşanan izdihamda kaldı. Kendisiyle o gün çok fazla konuşamadım. Çok şükür ki çocuklarım statta değildi. Yaşanan olaylar korkunçtu. Bir futbol maçında bunların yaşanması çok üzücü bir şey.

"EN ÇOK ACIYI BABAM VE MENAJERİM YAŞADI"

"Babam çok yaygara çıkaran biri değil. Yaşanan o anlardan sonra nefes almakta zorlandığını ifade etti. En çok acıyı babam ve menajerim yaşamış. Bu durumdan hepimiz ders çıkarmalıyız. Babam yine her zaman ki gibi statlara gelerek bana olan desteğini devam ettirecek. Fakat bu konuda daha da bilinçli olacak."

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UEFA İNGİLTERE FUTBOL BİRLİĞİ'NE 4 OLAYDAN DOLAYI SUÇLADI

UEFA, Wembley'de yaşanan olaylar sonrasında disiplin soruşturması açtığını açıkladı. Stadyuma giren sarhoş taraftarların tespit edileceğini ifade etti.

UEFA, İngiltere Futbol Birliği'ni 4 olaydan dolayı suçladı: Stat işgali, yabancı maddelerin sahaya fırlatılması, İtalyan milli marşının yuhalanması ve hava fişeklerin yakılması.

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Yıldız futbolcu Wembley'de şoku yaşadı! Kaburgası kırıldı...
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