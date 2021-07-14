Yıldız futbolcu Wembley'de şoku yaşadı! Kaburgası kırıldı...

"BABAM İZDİHAM ARASINDA KALDI"

İngiliz oyuncu üzüntüsünü dile getirirken şunları söyledi: "Babam, stada izinsiz giren taraftarlar arasında yaşanan izdihamda kaldı. Kendisiyle o gün çok fazla konuşamadım. Çok şükür ki çocuklarım statta değildi. Yaşanan olaylar korkunçtu. Bir futbol maçında bunların yaşanması çok üzücü bir şey.

"EN ÇOK ACIYI BABAM VE MENAJERİM YAŞADI"

"Babam çok yaygara çıkaran biri değil. Yaşanan o anlardan sonra nefes almakta zorlandığını ifade etti. En çok acıyı babam ve menajerim yaşamış. Bu durumdan hepimiz ders çıkarmalıyız. Babam yine her zaman ki gibi statlara gelerek bana olan desteğini devam ettirecek. Fakat bu konuda daha da bilinçli olacak."

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