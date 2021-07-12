Video Spor İngiliz taraftarlar Wembley'de dehşet saçtı! Kadın çocuk demeden böyle dövdüler... İtalya 3 - 2 İngiltere yenilgisi çıldırttı!

İngiliz taraftarlar Wembley'de dehşet saçtı! Kadın çocuk demeden böyle dövdüler... İtalya 3 - 2 İngiltere yenilgisi çıldırttı!

İngiliz taraftarlar Wembley'de dehşet saçtı! Kadın çocuk demeden böyle dövdüler... İtalya 3 - 2 İngiltere yenilgisi çıldırttı!
12.07.2021 | 06:37

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Son dakika haberleri... İngiliz taraftarlar İtalya yenilgisi sonrası Wembley stadyumu ve çevresinde olay çıkardı! EURO 2020 Finali karşılaşması sonrası çılgına dönen İngiliz taraftarlar kadın çocuk demeden önlerine çıkan İtalyanları ve turistleri feci şekilde darp etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İtalya 3 - 2 İngiltere MAÇ ÖZETİ GOLLER İzle! EURO 2020 FİNALİ İngiltere 2 - 3 İtalya geniş maç özeti goller penaltılar izle

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