Sergen hocam çağırdı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topalaçıklamalardabulundu. İşte satır başları: Başakşehir'de oynadığım süreçte Sergen hocam beni istemişti ama o zaman kısmet olmamıştı. Kalmamızgerekiyordu, orada kaldık. Transferimde Sergen hocanın emeği var. Futbolculuk döneminde kendisine hayrandım. Muhteşem bir sol ayağıvardı. Bunu her yerde söyledim. Onunla çalışmak benimiçin büyük bir onur. Beni çok duygulandırıyor. Türkiye'de 4. kulübümdede şampiyon olmakistiyorum. Geçen sene herkes Beşiktaş'ın kadrosunun kısıtlı olduğunu söylüyordu ama takım arkadaşlarım bu eksiği çok iyi kapattılar. Hak edilmişbir şampiyonluk vardı. Josef'le kardeş gibiyiz. Burada bir aile var.
FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Beşiktaş 2021-22 sezonunda giyeceği formaları bugün özel bir organizasyonla tanıtacak. Şampiyonluk kutlamasında olduğu gibi Boğaz'da teknede yapılacak tanıtım saat 17.45'te başlayacak.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN 35'lik Topal'ı transfer etmek…
Beşiktaş'ın yaptığı Mehmet Topal transferi bize gösterdi ki Türkiye'de ciddi derecede yerli oyuncu sıkıntısı var. 35 yaşındaki bir oyuncuyu siyah-beyazlıların kadrosuna katmasına kimse itiraz edemez. Çünkü Mehmet Topal hemstoper hem de orta sahada görevyapabilen, tecrübesi büyük bir isim. Asıl düşünülmesi gereken, Beşiktaş ya da diğer kulüplerimiz böyle yaşı ilerlemiş oyunculara mecbur kalıyorsa Türk futbolu neden yerli futbolcu yetiştiremiyor? Ülkede sağ bek yokmuş gibi herkesRosier'e saldırıyor! Bunun pek çok mevki için de örnekleri mevcut. Düşünün forvet transferi yapmak için özellikle büyük takımlar menajerlerin ve Avrupa kulüplerinin kapısında. Ama karşılarına çıkan para engelini aşamadıklarıiçin bugün itibariyle istedikleritransferleri sonlandırabilmiş değiller. Galatasaray haftaya PSV Eindhoven ile oynayacak... Fenerbahçe elindeki kadroyu azaltamıyor.. Beşiktaş eksiklerini kapatamadı… İçlerinde bir tek Trabzonspor için 'Doğru işler yapıyor' diyebiliriz. Teknik adamlar transfer istediklerikadar, yerli oyuncu yetiştirmek içinde çaba sarf ederlerse 35 yaşındakiyıldızlara muhtaç olmazlar.