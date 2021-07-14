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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Sergen hocam çağırdı!

Sergen hocam çağırdı!
Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal açıklamalarda bulundu. İşte satır başları:
Başakşehir'de oynadığım süreçte Sergen hocam beni istemişti ama o zaman kısmet olmamıştı. Kalmamız gerekiyordu, orada kaldık.
Transferimde Sergen hocanın emeği var.
Futbolculuk döneminde kendisine hayrandım. Muhteşem bir sol ayağı vardı. Bunu her yerde söyledim. Onunla çalışmak benim için büyük bir onur. Beni çok duygulandırıyor.
Türkiye'de 4. kulübümde de şampiyon olmak istiyorum.
Geçen sene herkes Beşiktaş'ın kadrosunun kısıtlı olduğunu söylüyordu ama takım arkadaşlarım bu eksiği çok iyi kapattılar. Hak edilmiş bir şampiyonluk vardı.
Josef'le kardeş gibiyiz. Burada bir aile var.

FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Beşiktaş 2021-22 sezonunda giyeceği formaları bugün özel bir organizasyonla tanıtacak. Şampiyonluk kutlamasında olduğu gibi Boğaz'da teknede yapılacak tanıtım saat 17.45'te başlayacak.

BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
35'lik Topal'ı transfer etmek…
Beşiktaş'ın yaptığı Mehmet Topal transferi bize gösterdi ki Türkiye'de ciddi derecede yerli oyuncu sıkıntısı var. 35 yaşındaki bir oyuncuyu siyah-beyazlıların kadrosuna katmasına kimse itiraz edemez. Çünkü Mehmet Topal hem stoper hem de orta sahada görev yapabilen, tecrübesi büyük bir isim. Asıl düşünülmesi gereken, Beşiktaş ya da diğer kulüplerimiz böyle yaşı ilerlemiş oyunculara mecbur kalıyorsa Türk futbolu neden yerli futbolcu yetiştiremiyor? Ülkede sağ bek yokmuş gibi herkes Rosier'e saldırıyor! Bunun pek çok mevki için de örnekleri mevcut. Düşünün forvet transferi yapmak için özellikle büyük takımlar menajerlerin ve Avrupa kulüplerinin kapısında. Ama karşılarına çıkan para engelini aşamadıkları için bugün itibariyle istedikleri transferleri sonlandırabilmiş değiller. Galatasaray haftaya PSV Eindhoven ile oynayacak... Fenerbahçe elindeki kadroyu azaltamıyor.. Beşiktaş eksiklerini kapatamadı… İçlerinde bir tek Trabzonspor için 'Doğru işler yapıyor' diyebiliriz. Teknik adamlar transfer istedikleri kadar, yerli oyuncu yetiştirmek için de çaba sarf ederlerse 35 yaşındaki yıldızlara muhtaç olmazlar.

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Sergen hocam çağırdı!
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