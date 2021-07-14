SON DAKİKA: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray Valentin Rosier’i kadrosuna kattı…

Son dakika… Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Valentin Rosier'in, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki çekişmenin ardından yeni takımı belli oluyor. Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve başarı elden eden Rosier, tekrar siyah-beyazlı formayı giymek istiyordu.