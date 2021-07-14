SON DAKİKA: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray Valentin Rosier’i kadrosuna kattı…

Son dakika… Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Valentin Rosier'in, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki çekişmenin ardından yeni takımı belli oluyor. Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve başarı elden eden Rosier, tekrar siyah-beyazlı formayı giymek istiyordu.
Her fırsatta Beşiktaş'ı istediğini dile getiren Rosier, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum." paylaşımını yapmış ve silmişti.
Beşiktaş'ın transferde aşama kaydettiği bilinirken, Galatasaray'ın da devreye girmesi görüşmeleri tamamen tersine çevirdi.
5 MİLYON DOLAR...
Portekiz basınından Record'un haberine göre, oyuncunun kulübü Sporting Lisbon ile anlaşma sağlayan Galatasaray, transferi bitirdi.
Portekiz gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray'ın Rosier'i 5 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattığı yazıldı.