Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray Valentin Rosier’i kadrosuna kattı…
Giriş Tarihi: 14.7.2021 23:30 Son Güncelleme: 14.7.2021 23:35

SON DAKİKA: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray Valentin Rosier’i kadrosuna kattı…

SON DAKİKA: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray Valentin Rosier’i kadrosuna kattı…

Son dakika haberi… Geçen sezon Beşiktaş’ın şampiyonluğunda başrolü oynayan isimlerden birisi olan Valentin Rosier, kiralık olarak geldiği Beşiktaş’tan sezonu sonu itibarıyla Sporting Lisbon’a dönmüştü. Portekizli sağ bek oyuncusu, transfer döneminin en çok konuşulan ismi oldu ve Galatasaray ve Beşiktaş arasında bir transfer savaşına dönüştü. Portekiz basınından gelen son haberlere göre, Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Valentin Rosier'in, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki çekişmenin ardından yeni takımı belli oluyor. Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve başarı elden eden Rosier, tekrar siyah-beyazlı formayı giymek istiyordu.

Her fırsatta Beşiktaş'ı istediğini dile getiren Rosier, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum." paylaşımını yapmış ve silmişti.

Beşiktaş'ın transferde aşama kaydettiği bilinirken, Galatasaray'ın da devreye girmesi görüşmeleri tamamen tersine çevirdi.

5 MİLYON DOLAR...

Portekiz basınından Record'un haberine göre, oyuncunun kulübü Sporting Lisbon ile anlaşma sağlayan Galatasaray, transferi bitirdi.

Portekiz gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray'ın Rosier'i 5 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattığı yazıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Galatasaray'a çifte müjde! Hem yeni Onyekuru hem Ghezzal...
Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp ve HTS yazışmaları...
Tam 65 yıldır yıkanmıyor…Dünya Amoo Hadji’yi konuşuyor! İşte son hali
Son dakika: Süper Lig'in kralı Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Erol Bulut...
7 soruda erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklamaya kilitlendi
SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray Valentin Rosier’i kadrosuna kattı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA