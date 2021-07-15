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Giriş Tarihi: 15.7.2021 09:41 Son Güncelleme: 15.7.2021 09:52

Son dakika: Vitor Pereira'nın en çok istediği transfer! Fenerbahçe'den Roger Guedes atağı

Son dakika: Vitor Pereira'nın en çok istediği transfer! Fenerbahçe'den Roger Guedes atağı

Son dakika... Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın rapoları doğrultusunda yoğun mesai harcayan yönetim, Brezilyalı Roger Guedes için temaslara başladı. Portekizli hocanın çok istediği 24 yaşındaki sol kanat için Çin ekibi Luneng'e teklif yapılacak. İşte detaylar...

Son dakika... Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ederken bir yandan da gözler transfere çevrildi. Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler yıldız transferler için düğmeye bastı.

Kanarya'da gündeme gelen son isim teknik direktör Vitor Pereira'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Brezilyalı Roger Guedes.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçtiği ve yıldız oyuncu için teklifte bulunacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'in sözleşmesi Temmuz 2022'de sona eriyor. Ancak genç yetenek kulübünden ayrılmak için Çin yetkililerle temasa geçti.

Roger Guedes'in ülkesinden ve Avrupa'dan transfer teklifleri aldığı iddia ediliyor.

Guedes'i Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Gremio ve Sao Paolo da kadrosuna katmak istiyor.

FORVET ARKASI DA OYNUYOR

Deneyimli futbolcu, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Guedes, 2018 yılında Palmeiras'tan Luneng'e 4.4 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

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Son dakika: Vitor Pereira'nın en çok istediği transfer! Fenerbahçe'den Roger Guedes atağı
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