Son dakika: Vitor Pereira'nın en çok istediği transfer! Fenerbahçe'den Roger Guedes atağı

Son dakika... Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ederken bir yandan da gözler transfere çevrildi. Serdar Dursun ve Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı.
Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler yıldız transferler için düğmeye bastı.
Kanarya'da gündeme gelen son isim teknik direktör Vitor Pereira'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Brezilyalı Roger Guedes.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçtiği ve yıldız oyuncu için teklifte bulunacağı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'in sözleşmesi Temmuz 2022'de sona eriyor. Ancak genç yetenek kulübünden ayrılmak için Çin yetkililerle temasa geçti.
FORVET ARKASI DA OYNUYOR
Deneyimli futbolcu, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Guedes, 2018 yılında Palmeiras'tan Luneng'e 4.4 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.