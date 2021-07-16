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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Başkan Erdoğan Elmas’ı kabul etti

Başkan Erdoğan Elmas’ı kabul etti
G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın tanışma ziyaretleri sürüyor. Önceki gün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelen Elmas dün de Beştepe'deydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti. Erdoğan, bir saat süren görüşmede Elmas'a yeni görevinde başarılar dilerken hem ülke futbolu hem de son olarak Yunanistan'da yaşanan sıkıntı üzerine de kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, G.Saray'a Şampiyonlar Ligi ön elemesi için de başarı diledi.

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Başkan Erdoğan Elmas’ı kabul etti
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