Başkan Erdoğan Elmas’ı kabul etti

G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın tanışma ziyaretleri sürüyor. Önceki gün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelen Elmas dün de Beştepe'deydi. BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nde Galatasaray Başkanı BurakElmas'ı kabul etti. Erdoğan, bir saat süren görüşmede Elmas'a yeni görevinde başarılar dilerken hem ülke futbolu hem de son olarak Yunanistan'da yaşanan sıkıntı üzerine de kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, G.Saray'a ŞampiyonlarLigi ön elemesi için debaşarı diledi.