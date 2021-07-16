Beni bekle bir yere gitme

Sol bek transferinde Trabzonspor önceliği yabancı oyuncuya verdi ancak Avcı bir yerli ismi alternatif tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, İsmail’e “Seni kadroda düşünüyorum. Benden haber bekle” dedi
Trabzonspor'da sol bek arayışı sürerken bordo-mavililerin önceliği bu bölgeye yabancı bir isim almak. BirgerMeling ve Dalbert gibi isimlere teklif götüren bordo-mavililerin, yeni yabancı kuralı nedeniyle bir deTürk oyuncuyla görüşme halindeolduğu kaydedildi. Bu futbolcununise İsmail Köybaşı olduğu bildirildi.
TARAFLAR 5 MİLYON TL'YE ANLAŞTI
Serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Senikadroda düşünüyorum. Bir yere gitme.Benden haber bekle" dediği öğrenildi. Bu nedenle Hatay, Rize ve Giresun'un tekliflerini beklemeye alan tecrübeli futbolcunun da Trabzon yönetimiyle 5 milyon TL'ye ön anlaşma yaptığı aktarıldı.
ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ İsmail Köybaşı deneyimli bir oyuncu. Hangi takımda görev aldıysa sahaya çıkınca elinden gelini fazlasıyla yapar. Zaman zamansakatlık problemleri yaşadı. Yurt dışında da La Liga ekiplerinden Granada forması giydi. Trabzonspor'da kendisine iyi bakarsa ve sakatlık problemi çıkmazsa çok faydalı bir transfer olur.
FLAVİO'YA ADANA DEMİRSPOR TALİP!
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kiralanabilir raporu verdiği Flavio'ya talip çıktı. 25 yaşıdaki Brezilyalı orta saha için Adana Demirspor'un Trabzonspor'a kiralama teklifi yaptığı belirtilirken, Avcı'nın raporudoğrultusunda bu öneriye sıcak bakılıyor.
İlk hazırlık mücadelesinde TFF 1. Lig ekibi Ümraniye'ye gol yağdırıp 5-3 mağlup eden Trabzonspor, ikinci provasında yine aynı ligdeki Bandırmaspor ile karşılaşacak. 22 Temmuz'daki maç da Trabzonspor'un kamp yaptığı Riva Tesisleri'nde oynanacak.