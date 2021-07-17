Fenerbahçe atağı

G.Saray’ın anlaşma aşamasına geldiği Ezgjan Alioski transferinde kartlar yeniden dağıtıldı... Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki sol beki kadrosuna katmaya çok yaklaştı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, şimdi de Fenerbahçe ile masada. Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılılarla anlaşma noktasına geldi ancak Aslan'ın transferiağırdan alması nedeniyle görüşmeleriaskıya aldı. Bunun üzerine de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçti ve taraflar pazarlığa oturdu. Henüz net bir anlaşmanın olmadığı fakat sürecin olumlu gittiği kaydedildi.
PEREİRA'NIN ONAYI VAR
EURO 2020'de Kuzey MakedonyaMilli Takımı'yla gösterdiği performanslabeğeni toplayan yıldız futbolcunun İstanbul'daoynamaya sıcak bakması, sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onayverdiği Alioski'nin transferinin kısa süredesonlanması bekleniyor.