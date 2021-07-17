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Giriş Tarihi: 17.7.2021 13:06 Son Güncelleme: 17.7.2021 13:06

Fenerbahçe Slovenya'da 3 hazırlık maçı yapacak!

AA
Fenerbahçe Slovenya'da 3 hazırlık maçı yapacak!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da kamp yapacak. Sarı-lacivertliler, kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da kamp yapacak. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bled bölgesinde gerçekleştirilecek kamp süresince 3 hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Slovenya kampı hazırlık maçı programı (TSİ) şöyle:

24 Temmuz Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe-Udinese (İtalya)

27 Temmuz Salı:

19.00 Fenerbahçe-Tabor Sezana (Slovenya)

30 Temmuz Cuma:

18.00 Fenerbahçe-El Ehli (Suudi Arabistan)

Sarı-lacivertli ekip, ilk etap kamp çalışmalarını 5-16 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi. 2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazartesi günü Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Slovenya'da 3 hazırlık maçı yapacak!
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