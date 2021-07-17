Fenerbahçe Slovenya'da 3 hazırlık maçı yapacak!

Sarı-lacivertli ekip, ilk etap kamp çalışmalarını 5-16 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi. 2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazartesi günü Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.