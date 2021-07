Göztepe Nascimento Rodrigues’i transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalar kapsamında son olarak Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Lourency do Nascimento Rodrigues'e "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Lourency do Nascimento Rodrigues, kariyerinde Chapecoens, Vila Nova FC, Brasil-RS Gil Vicente takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca 144 resmi maça çıkan Lourency, bu maçlarda 17 gol atarken 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.