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Giriş Tarihi: 17.7.2021 23:50 Son Güncelleme: 17.7.2021 23:51

Son dakika: Cristiano Ronaldo serbest oyuncu olacak! Messi’yle aynı kader…

Son dakika: Cristiano Ronaldo serbest oyuncu olacak! Messi’yle aynı kader…

Son dakika haberi… Juventus’la olan geleceği henüz belli olmayan Cristiano Ronaldo için bir yeni iddia İtalyan basınından geldi. EURO 2020’de Portekiz Milli Takımı’yla hüsran yaşayan Ronaldo, turnuvaya erken veda etmişti. Geçen sezon İtalya Serie A’da da Juventus formasıyla şampiyonluktan uzak olan dünya yıldızının takımdan ayrılmak istediği söylentileri oluşmuştu. Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek Ronaldo için iddiaların arkası kesilmiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Geçen sezon Juventus'ta başarısız sayılabilecek bir sezonu geride bırakan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda EURO 2020'ye erken veda etmişti. Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'ne dahi katılamama ihtimaliyle karşı karşıya gelen Juventus, sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda ise Portekiz, son 16 turunda Belçika'ya elenerek turnuvaya erken havlu atmıştı. EURO 2020'nin ardından tatile giren Ronaldo, geleceği hakkında vereceği kararı düşünüyor.

Uzun süredir hakkında birden fazla spekülasyon çıkan Portekizli yıldız için başta Manchester United olmak üzere PSG, Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplerin devrede olduğu yazılıyordu.

Ancak son olarak Juventus efsanelerinden ve mevcut yönetimin başkan yardımcısı olan Pavel Nedved, Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına dair kulüple herhangi bir şey paylaşmadığını söylemişti.

Oyuncunun menajerlerinden de herhangi bir ayrılık isteği gelmediğini paylaşan Nedved, Ronaldo'nun 2021-2022 sezonunda da Serie A'da kalacağının sinyallerini vermişti.

36 yaşındaki süper yıldız için bir yeni iddia La Gazzetta dello Sport'tan geldi. İtalya'nın önemli basın kuruluşlarından olan gazete, Ronaldo'nun 2022 yazına kadar Juventus'ta kalacağını yazdı.

Sözleşmesi sona erene kadar Juventus forması giymeye devam edecek olan Ronaldo, 2022 Temmuz ayında biten sözleşmesini uzatmayacak.

MESSİ'YLE AYNI DURUMU YAŞAYACAK

Bu sezon Lionel Messi'nin de yaşadığı durumun benzerini gelecek sezon yaşaması beklenen Ronaldo, 2022 yılında serbest oyuncu konumuna düşebilir.

Barcelona ile henüz resmi sözleşme imzalamayan Arjantinli yıldız, halen serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Ancak Messi'nin yüzde 50 indirimle yakın zamanda 5 yıllık bir kontrata imza atması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo'nun da gelecek sezon bedelsiz olarak transfer edilebileceğini vurgulayan haberde, deneyimli yıldızın Juventus'la Şampiyonlar Ligi kazanma hedefinin sürdüğünü belirtti.

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