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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Ghezzal’ın alternatifleri Yarmolenko ve Lopes

Ghezzal’ın alternatifleri Yarmolenko ve Lopes
Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatiferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sevilla'dan Rony Lopes listeye dahil edildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, henüz bu oyuncu ile ilgili görüş bildirmedi. Bir diğer aday ise West Ham'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Yarmolenko. İngilizler, 2018'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle aldıkları 31 yaşındaki Ukraynalı yıldızın 4 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için transferine sıcak bakıyor. Oyuncu ise 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 3 milyon Euro maaş istiyor.

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Ghezzal’ın alternatifleri Yarmolenko ve Lopes
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