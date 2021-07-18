Giresunsporlu Balde ve Douglas, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Ibrahima Balde, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Açıkçası geçen sezon başkanımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımız, futbolcular ve taraftarlarımız için harika bir yıldı" dedi.

Balde, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde taraftarsız oynanan maçların keyifsiz geçtiğini anlattı.

Yeni sezonda taraftarlarıyla bir araya gelecekleri için heyecan duyduklarını dile getiren Balde,"Tabii ki bu yıl taraftarımızı stadımızda görmek bizim için çok önemli olacak. Onlar bizim için her zaman büyük bir güç. Örneğin, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynarken bizim taraftarımızın olması bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı" diye konuştu.

Tek düşüncesinin kendi başarısından çok, takımın başarısı olduğunu vurgulayan Balde, kampta takım arkadaşlarıyla yeni sezon için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Aklındaki tek düşüncenin takımı olduğunu aktaran Balde, "Antrenörlerimiz ve takım arkadaşlarımızla elimizden geldiğince yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendimizi en üst seviyede hazır tutmaya çalışıyoruz. Süper Lig'e düşmek için gelmedik. Elimizden geleni yapıp, Süper Lig'de kalarak önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.