Son şampiyon Beşiktaş iki yıldız ismin transferini resmiyete dökmek için artık gün sayıyor. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Rachid Ghezzal'ın alternatiflerini de belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...
Beşiktaş, Valentin Rosier ve Alex Teixeira transferlerinde hareketli günler geçiriyor. Rosier ile 1.5 ay önce 1.4 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Sporting ile 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay için el sıkıştı.
Ödeme şeklinde de pürüzler aşıldı. Portekizliler, rakamın bir bölümünü peşin istiyor. Beşiktaş cephesi ise taksitli bir plan hazırladı. Bu konuda orta yol bulunup işe nokta konuldu.
Alex Teixeira'da da 2+1 yıllığına 2.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma tamam.
Brezilyalı oyuncu ile imza parasının taksitle ödenmesi için yapılan görüşmelerde de büyük bir aşama kaydedildi.
İki transferin birkaç gün içerisinde bayram hediyesi olarak resmen açıklanması bekleniyor.
GOL VE ASİST MAKİNESİ
2010'da Shakhtar Donetsk'e transfer olan Alex, 219 maçta 89 gol ve 25 asitle oynadı.
Bu performansı sonrası Liverpool'a gitmesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis fiyatıyla Çin ekibi Jiangsu Suning'e transfer oldu.
Brezilyalı oyuncu, Çin'de 2016-20 yıllarında toplam 150 maça çıkıp, 73 gol ve 43 asist üretti.
FATİH DOĞAN - BEŞİKTAŞ İÇİN TAM İSABET
Beşiktaş'ın, Rosier ve Ghezzal'ı makul bonservis ücretleriyle transfer etme planı G.Saray'ın da devreye girmesiyle suya düştü. Sporting, Beşiktaş'ın verdiği 3 milyon Euro'ya sıcak bakmayı bırakıp 6 milyon Euro istedi. Ghezzal'ın menajerinin kapı kapı dolaşıp, "O bunu verdi, sen ne veriyorsun?" pazarlama taktiği sonucunda Leicester da uyandı. 6 milyon Euro rakam belirledi.
Beşiktaş iki yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen Alex Teixeira hamlesi geldi. Erdal Torunoğulları'nın yürüttüğü, Josef de Souza'nın desteklediği Alex için en son başkan Ahmet Nur Çebi devreye girerek bonservisi elinde olan oyuncuyla genel maliyetlerde anlaştı.
Sadece menajer ücreti ve futbolcunun bonuslarındaki çözülebilecek ayrıntılar kaldı. Başkan Çebi'nin, Alex'e imza attırıp Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi vermek istediğini biliyoruz. Ancak buradaki en önemli konu; Ghezzal'ın olumsuza döndüğü bir ortamda gol ve asistleriyle bir yıldız olan Alex'in Beşiktaş'a katacağı güç. Bu transfer, Ghezzal yaralarını saracağı gibi şartlar oluşursa Ljajic ile de yolların ayrılmasına neden olabilir.
GHEZZAL'IN ALTERNATİFLERİ YARMOLENKO VE RONY LOPES
Bu arada Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatiferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sevilla'dan Rony Lopes listeye dahil edildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, henüz bu oyuncu ile ilgili görüş bildirmedi.
Bir diğer aday ise West Ham'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Yarmolenko... İngilizler, 2018'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle aldıkları 31 yaşındaki Ukraynalı yıldızın 4 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için transferine sıcak bakıyor.
Oyuncu ise 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 3 milyon Euro maaş istiyor.