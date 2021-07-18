Sadece menajer ücreti ve futbolcunun bonuslarındaki çözülebilecek ayrıntılar kaldı. Başkan Çebi'nin, Alex'e imza attırıp Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi vermek istediğini biliyoruz. Ancak buradaki en önemli konu; Ghezzal'ın olumsuza döndüğü bir ortamda gol ve asistleriyle bir yıldız olan Alex'in Beşiktaş'a katacağı güç. Bu transfer, Ghezzal yaralarını saracağı gibi şartlar oluşursa Ljajic ile de yolların ayrılmasına neden olabilir.