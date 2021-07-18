Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi
Giriş Tarihi: 18.7.2021 10:28 Son Güncelleme: 18.7.2021 10:43

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Son dakika haberi... Son şampiyon Beşiktaş iki yıldız ismin transferini resmiyete dökmek için artık gün sayıyor. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Rachid Ghezzal'ın alternatiflerini de belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son şampiyon Beşiktaş iki yıldız ismin transferini resmiyete dökmek için artık gün sayıyor. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Rachid Ghezzal'ın alternatiflerini de belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Beşiktaş, Valentin Rosier ve Alex Teixeira transferlerinde hareketli günler geçiriyor. Rosier ile 1.5 ay önce 1.4 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Sporting ile 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay için el sıkıştı.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Ödeme şeklinde de pürüzler aşıldı. Portekizliler, rakamın bir bölümünü peşin istiyor. Beşiktaş cephesi ise taksitli bir plan hazırladı. Bu konuda orta yol bulunup işe nokta konuldu.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Alex Teixeira'da da 2+1 yıllığına 2.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma tamam.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Brezilyalı oyuncu ile imza parasının taksitle ödenmesi için yapılan görüşmelerde de büyük bir aşama kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

İki transferin birkaç gün içerisinde bayram hediyesi olarak resmen açıklanması bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

GOL VE ASİST MAKİNESİ
2010'da Shakhtar Donetsk'e transfer olan Alex, 219 maçta 89 gol ve 25 asitle oynadı.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Bu performansı sonrası Liverpool'a gitmesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis fiyatıyla Çin ekibi Jiangsu Suning'e transfer oldu.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Brezilyalı oyuncu, Çin'de 2016-20 yıllarında toplam 150 maça çıkıp, 73 gol ve 43 asist üretti.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

FATİH DOĞAN - BEŞİKTAŞ İÇİN TAM İSABET

Beşiktaş'ın, Rosier ve Ghezzal'ı makul bonservis ücretleriyle transfer etme planı G.Saray'ın da devreye girmesiyle suya düştü. Sporting, Beşiktaş'ın verdiği 3 milyon Euro'ya sıcak bakmayı bırakıp 6 milyon Euro istedi. Ghezzal'ın menajerinin kapı kapı dolaşıp, "O bunu verdi, sen ne veriyorsun?" pazarlama taktiği sonucunda Leicester da uyandı. 6 milyon Euro rakam belirledi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Beşiktaş iki yıldızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen Alex Teixeira hamlesi geldi. Erdal Torunoğulları'nın yürüttüğü, Josef de Souza'nın desteklediği Alex için en son başkan Ahmet Nur Çebi devreye girerek bonservisi elinde olan oyuncuyla genel maliyetlerde anlaştı.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Sadece menajer ücreti ve futbolcunun bonuslarındaki çözülebilecek ayrıntılar kaldı. Başkan Çebi'nin, Alex'e imza attırıp Beşiktaş taraftarına bayram hediyesi vermek istediğini biliyoruz. Ancak buradaki en önemli konu; Ghezzal'ın olumsuza döndüğü bir ortamda gol ve asistleriyle bir yıldız olan Alex'in Beşiktaş'a katacağı güç. Bu transfer, Ghezzal yaralarını saracağı gibi şartlar oluşursa Ljajic ile de yolların ayrılmasına neden olabilir.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

GHEZZAL'IN ALTERNATİFLERİ YARMOLENKO VE RONY LOPES

Bu arada Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatiferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sevilla'dan Rony Lopes listeye dahil edildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, henüz bu oyuncu ile ilgili görüş bildirmedi.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Bir diğer aday ise West Ham'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Yarmolenko... İngilizler, 2018'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle aldıkları 31 yaşındaki Ukraynalı yıldızın 4 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için transferine sıcak bakıyor.

Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi

Oyuncu ise 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 3 milyon Euro maaş istiyor.

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Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi
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