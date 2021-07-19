Berkan Kutlu Galatasaray’da

Cimbom, Aytaç, Alpaslan ve Barış Alper Yılmaz'dan sonra dördüncü yerli transferini de gerçekleştirdi: Berkan Kutlu… Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki oyuncu için uzun süredir Aytemiz Alanyaspor'la devam eden pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. Dün yapılan songörüşmelerde anlaşma sağlanırken,Galatasaray'ınBerkan için Akdeniz ekibine3 milyon Euro bonservisbedeli ödeyeceği öğrenildi. Fatih Terim'in de çok istediği genç orta sahanın sarı-kırmızılı takımın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynayacağı maç öncesinde yarınUEFA'ya bildirileceklisteyeekleneceği öğrenildi. Alanyaspor formasıyla geçen sezon 42 maçta forma giyen Berkan Kutlu, 3 gol atıp 2 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ VE LİLLE PUSUDA! Benfica ile pazarlıklarda son aşamaya gelen Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi. Yıldızı Renato Sanches'i satmaya hazırlanan Lille, Portekizli orta sahanın alternatifi olarak vatandaşı Gedson Fernandes'i listesine ekledi. Gedson, Galatasaray'ı istese de Fransız kulübü, Benfica'nın talep ettiği 10 milyon Euro'yu kasadan çıkarıp işleri karıştırabilir. Bu arada Portekiz gazetesi Record, Beşiktaş'ın, Portekizli oyuncu için Benfica'ya 7.5 milyon Euro önerdiğini yazdı.