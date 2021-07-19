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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Bu kanat çok ‘sağ’lam

MEHMET ÖZCAN
Bu kanat çok ‘sağ’lam

Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen ile el sıkışan Galatasaray, İtalyan ekibi Udinese’yi 3 milyon Euro’luk bonservis bedeline ikna etmeye çalışıyor. Kartal'ı şampiyonluğa taşıyan Rachid Ghezzal için büyük mesafe kat eden Aslan, bu hafta menajeri ile son görüşmeyi yapıp resmi imzayı atmak istiyor

Galatasaray'da geride kalan sezonda savunmanın sağında 4 farklı oyuncu (Omar, Linnes, Yedlin, Şener) görev yaparken, sağ önde 6 farklı isim (Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Arda, Onyekuru, Kerem) forma giydi. Sağ kanadını tamamen değiştirmeye karar veren sarı-kırmızılılar, transferde önemli yol kat etti. Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İtalyanlar'ı da 3 milyon Euro bonservis bedeline ikna etmeye çok yakın. 30 yaşındaki Larsen'den sonra Rachid Ghezzal transferinin bitme olasılığı da yüksek görülüyor. Cezayirli yıldıza Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki sağ açığın menajeri Anouir Fazuli ile bu hafta son görüşmeyi gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Terim yeni sezonda sağ kanadını Larsen-Ghezzal ikilisine teslim etmeyi planlıyor ve yönetim de görüşmelerde son aşamaya geldi.

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Bu kanat çok ‘sağ’lam
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