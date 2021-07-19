Bu kanat çok ‘sağ’lam

Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen ile el sıkışan Galatasaray, İtalyan ekibi Udinese’yi 3 milyon Euro’luk bonservis bedeline ikna etmeye çalışıyor. Kartal'ı şampiyonluğa taşıyan Rachid Ghezzal için büyük mesafe kat eden Aslan, bu hafta menajeri ile son görüşmeyi yapıp resmi imzayı atmak istiyor
Galatasaray'da geride kalan sezonda savunmanın sağında 4 farklı oyuncu (Omar, Linnes,Yedlin, Şener) görev yaparken, sağ önde 6 farklı isim (Feghouli,Emre Kılınç, Oğulcan, Arda,Onyekuru, Kerem) forma giydi. Sağ kanadını tamamen değiştirmeye karar veren sarı-kırmızılılar, transferde önemli yol kat etti. Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İtalyanlar'ı da 3milyon Euro bonservis bedelineikna etmeye çokyakın. 30 yaşındaki Larsen'den sonra Rachid Ghezzal transferinin bitme olasılığı da yüksek görülüyor. Cezayirliyıldıza Beşiktaş'tan daha iyibir teklif sunan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki sağ açığın menajeri Anouir Fazuli ile bu hafta son görüşmeyi gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Terim yeni sezonda sağ kanadını Larsen-Ghezzal ikilisineteslim etmeyi planlıyor veyönetim de görüşmelerde sonaşamaya geldi.