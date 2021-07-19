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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Fenerbahçe’ye 2. Mesut Özil geldi

Fenerbahçe’ye 2. Mesut Özil geldi

Sarı-lacivertli oyuncu, Madame Tussauds İstanbul’da sergilenecek balmumu heykeli ile fotoğraf çektirdi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in balmumundan yapılmış heykeli Berlin'den İstanbul'a getirildi. Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykellerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek heykel, fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi. Kendi heykeliyle resim çektiren Mesut Özil, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi, İlk Almanya'da görmüştüm. Gurur verici bir şey"ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe, Slovenya kampı öncesinde Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Teknik direktör Pereira, tüm oyuncularına şans verip son durumlarını görecek. Portekizli teknik adamın bu maçın ardından Slovenya'ya götüreceği ve takımda istemediği isimleri de belirleyeceği ifade edildi.

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Fenerbahçe’ye 2. Mesut Özil geldi
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