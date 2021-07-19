Son dakika: Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini bitirdi! 19.07'de transfer açıklanacak...

İki yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Kokoskov'un bu hamlesi tepkiye neden oldu ve kabul görmedi. Ancak Sırp antrenör ısrarcı olunca yıllık ücreti karşılığında sözleşmesinin feshedileceği belirtildi. Kokoskov, Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro alıyor ve NBA'de takımlara teknik heyet konusunda bir buy out kısıtlaması olmadığı için Dallas'ın bu parayı vermesi bekleniyor.