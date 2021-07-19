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Giriş Tarihi: 19.7.2021 07:01

Son dakika: Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini bitirdi! 19.07'de transfer açıklanacak...

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Son dakika: Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini bitirdi! 19.07'de transfer açıklanacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transferde golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 1.93’lük Danimarkalı Andreas Cornelius'un kulübü Parma ile bonservisi konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki forvetin transferinde mutlu sona ulaşırken oyuncu ile küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin yıldız golcünün transferini açıklama detayı da belli oldu.

Son dakika... Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için haber İtalya'dan geldi. Gazzetta di Parma'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bir dönem Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Danimarka Milli Takımı'nın yedek santrforu Andreas Cornelius için Parma kulübü ile 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme şartıyla el sıkıştı.

Haberde İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma'nın, bonservisine 8 milyon Euro verdiği Danimarkalı oyuncunun yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

19.07'DE TRANSFER AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüp için özel bir tarih olan bugün saat 19.07'de KAP'a bildirmeyi planladığı da haberde yer aldı.

309 MAÇTA 84 GOL!

Kariyeri boyunca çıktığı 309 maçta 84 gol atan ve 30 gol pası veren Cornelius, Danimarka A Milli Takımı ile de 32 maçta 6 gol kaydetti.

Daha önce bir kere Danimarka liginde gol kralı olan yıldız oyuncu 3 kez lig şampiyonluğu, 4 kez de lig kupası şampiyonluğu elde etti.

FENERBAHÇE'YE 2. MESUT ÖZİL GELDİ!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in balmumundan yapılmış heykeli Berlin'den İstanbul'a getirildi. Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin balmumu heykellerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek heykel, fotoğraf çekimi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne getirildi.

Kendi heykeliyle resim çektiren Mesut Özil, "Artık 2. Mesut da Türkiye'ye geldi, İlk Almanya'da görmüştüm. Gurur verici bir şey" ifadesini kullandı.

POTADA KOKOSKOV KRİZİ!

Obradovic'in ayrılmasından sonra suların bir türlü durulmadığı F.Bahçe basketbol şubesinde Igor Kokoskov krizi patladı. Geçen sezon performansıyla tartışılan Sırp başantrenör, NBA takımlarından Dallas Mavericks'ten aldığı yardımcı antrenörlük teklifini kabul edeceğini yönetime bildirdi.

İki yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Kokoskov'un bu hamlesi tepkiye neden oldu ve kabul görmedi. Ancak Sırp antrenör ısrarcı olunca yıllık ücreti karşılığında sözleşmesinin feshedileceği belirtildi. Kokoskov, Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro alıyor ve NBA'de takımlara teknik heyet konusunda bir buy out kısıtlaması olmadığı için Dallas'ın bu parayı vermesi bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini bitirdi! 19.07'de transfer açıklanacak...
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