Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor’un rakipleri belli oldu





UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NİN FORMATI

Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın 3 numaralı kupası olarak yerini alacak. UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri 4'er takımdan oluşan 8 gruptan oluşacak. Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.