Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor’un rakipleri belli oldu
Giriş Tarihi: 19.7.2021 14:34 Son Güncelleme: 19.7.2021 15:16

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor’un rakipleri belli oldu

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor’un rakipleri belli oldu

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde/Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Sivasspor ise Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda Dinamo Batumi/Bate Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. 3. eleme turu maçları 5-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi saat 15:00'te başladı. 3. eleme turu maçları 5-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor 3, Sivasspor ise 2. eleme turundan katılıyor. Avrupa Ligi play-off turunu geçen takım gruplarda mücadele edecek. Elenmesi durumunda ise aynı takım yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde/Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Sivasspor ise Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda Dinamo Batumi/Bate Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NİN FORMATI
Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın 3 numaralı kupası olarak yerini alacak. UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri 4'er takımdan oluşan 8 gruptan oluşacak. Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.

GRUP LİDERLERİ DİREKT OLARAK SON 16'YA KALACAK
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

FİNAL MAÇI ARNAVUTLUK'TA
UEFA Konferans Ligi'nin ilk finali Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak. Tiran'daki 21.690 kapasiteli Ulusal Arena final maçına ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması 25 Mayıs 2022'de oynanacak.

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Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor’un rakipleri belli oldu
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