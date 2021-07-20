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Giriş Tarihi: 20.7.2021 09:31 Son Güncelleme: 20.7.2021 09:32

Son dakika: Beşiktaş Mesut Özil'in yakın arkadaşı Shkodran Mustafi'yi transfer ediyor!

Son dakika: Beşiktaş Mesut Özil'in yakın arkadaşı Shkodran Mustafi'yi transfer ediyor!

Son dakika... Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon kiralık olarak oynayan Ghezzal ve Rosier için girişimlerini sürdüren Kartal, stoper bölgesi için arayışlarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim ise Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in yakın arkadaşı Shkodran Mustafi oldu. Geçen sezon Schalke 04 forması giyen deneyimli stoper, Alman ekibi küme düşünce sözleşmesini yenilemedi.

Son dakika... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ligde ve Devler Ligi'nde başarı kovalayacak olan Kartal, transfer mesaisini sürdürüyor. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'la kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, savunmanın göbeğine deneyimli bir yıldız almayı planlıyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu.

Geçen sezon Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla stoper arayan Kara Kartal'a önerildi.

SERGEN HOCA SICAK BAKIYOR

29 yaşındaki yıldız oyuncu Schalke ile Bundesliga 2'de mücadele etmek istemediği için yeni sözleşme yenilemedi.

1 Temmuz'dan itibaren serbest oyuncu statüsüne geçen Mostafi'nin bonservisi elinde. Siyah-beyazlılar, Alman stoperin şartlarını öğrendikten sonra menajerine dönüş yapma kararı aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Alman stopere sıcak baktığı öğrenildi.

MESUT ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Shkodran Mustafi, kariyerinde 374 maça çıktı.

22 gol atarken 11 de asist yaptı. Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı olan tecrübeli futbolcu 20 kez milli takım formasını giyerken 2 de gol kaydetti.

Arsenal, Sampdoria, Valencia gibi dev kulüplerin de formasını başarıyla giydi.

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Son dakika: Beşiktaş Mesut Özil'in yakın arkadaşı Shkodran Mustafi'yi transfer ediyor!
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