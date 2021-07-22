Sivasspor'un Avrupa macerası başlıyor! Rakip Petrocub... (CANLI)

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig'in son sezonunda gösterdiği başarılı performansla UEFA'nın yeni organizasyonu Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 2. ön eleme turundan başladığı organizasyonda Moldova'nın Petrocub kulübüyle karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Petrocub: Meira, Potirniche, Efros, Jardan, Revenco, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Douanla, Mihail Platica, Sergiu Platica,
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Henrique, Kayode