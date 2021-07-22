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Giriş Tarihi: 22.7.2021 19:38

Sivasspor'un Avrupa macerası başlıyor! Rakip Petrocub... (CANLI)

Sivasspor'un Avrupa macerası başlıyor! Rakip Petrocub... CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele, Zimbru Stadı'nda oynanacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Zorlu mücadelede iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig'in son sezonunda gösterdiği başarılı performansla UEFA'nın yeni organizasyonu Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 2. ön eleme turundan başladığı organizasyonda Moldova'nın Petrocub kulübüyle karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Petrocub: Meira, Potirniche, Efros, Jardan, Revenco, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Douanla, Mihail Platica, Sergiu Platica,

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Henrique, Kayode

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Sivasspor'un Avrupa macerası başlıyor! Rakip Petrocub... (CANLI)
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