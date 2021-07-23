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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Dorukhan operasyonu

YUNUS EMRE SEL
Dorukhan operasyonu

Yerli kadrosunu takviye etmeyi planlayan Trabzonspor, bonservisi elinde olan milli futbolcu ile masaya oturdu

Trabzonspor yerli oyuncu kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir ismin peşine düştü: Dorukhan Toköz… Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorusu üzerine Dorukhan için, "Hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Ama o zaman sakattı" cevabını veren teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden serbest statüde bulunan 25 yaşındaki orta sahanın transferiyle ilgili bir girişim yapılmasını istedi. Bunun üzerine Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşmayan milli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi. Dorukhan'ın ilk teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. Beşiktaş'ın 7 milyon TL yıllık ücret ve maç başına 100 bin TL'lik teklifini kabul etmeyen milli futbolcu ile henüz maddi konular konuşulmadı.

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Dorukhan operasyonu
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