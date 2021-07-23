Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dougall’ı al başkan!
Giriş Tarihi: 23.7.2021

Dougall’ı al başkan!

Dougall’ı al başkan!

Genç taraftar, orta sahaya Blackpool forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyu önerdi. Başkan Koç, üyelere yaptığı konuşmada ise “Transferleri bitince açıklarız, gizli kalmalı” mesajını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşmaya 11 yaşındaki Futbol Okulu öğrencisi Yaman Çehreli damga vurdu. Yaman, Başkan Koç'un yanına gelerek "Başkanım size bir oyuncu önerebilir miyim?" dedi. Başkan Koç, "Söyle bakalım kimi istiyorsun" deyince, "Kenny Dougall'ı alın" yanıtını verdi. Koç, "Nerede oynuyor" diye sorunca Yaman "İngiltere 2. Lig takımı Blackpool'da. Orta alanda çok etkili. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl var" diyerek tüm bilgileri sıraladı. Başkan, "Adın gibi Yaman bir çocuksun" sözleriyle teşekkür etti. Koç, üyelere yaptığı konuşmada ise "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Transfer çalışmaları iyi gidiyor. Gizli kalmasına önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

DOUGALL'A BAKIŞ
Yaman'ın tavsiye ettiği Kenneth Dougall, 28 yaşında. Avustralya doğumlu. İngiltere 2. Lig ekibi Blackpool'da 16 Ekim 2020'den bu yana forma giyiyor. Kariyerinde 201 maça çıkarken, 7 gol-5 asist ile oynadı. Avustralya Milli Takım formasını ise U23 seviyesinde 6 kez giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC hamlesini eleştirenlere tepki: Sizin bu ikiyüzlülüğünüzden bıktık
Nilgün Belgün yıllardır sakladığı genç sevgilisi öyle bir isim çıktı ki... Daha önce Yıldız Tilbe de ilişki itirafında bulunmuştu!
Son dakika Galatasaray haberi: Slavia Prag başkanından Stanciu için sert tepki! "Şoke olduk..."
Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni kaleci dünya devinden geliyor! Donnarumma sonrası...
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'i güneş çarptı
Chelsea yıldız golcü transferinde ısrarlı! Kane, Lukaku ve Haaland’dan sonra Lewandowski bombası…
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Tuba Büyüküstün'ün dizi çekimleri iptal oldu!
Dünya MİUS ve GÖKSUNGUR'u konuşacak! Selçuk Bayraktar: Konsept değişiyor
Demet Akalın yakın dostu Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı... Sebebi ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dougall’ı al başkan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA