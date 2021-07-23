Dougall’ı al başkan!

Genç taraftar, orta sahaya Blackpool forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyu önerdi. Başkan Koç, üyelere yaptığı konuşmada ise “Transferleri bitince açıklarız, gizli kalmalı” mesajını verdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşmaya 11 yaşındakiFutbol Okulu öğrencisi Yaman Çehrelidamga vurdu. Yaman, Başkan Koç'un yanına gelerek "Başkanım size bir oyuncuönerebilir miyim?" dedi. Başkan Koç, "Söyle bakalım kimi istiyorsun" deyince, "Kenny Dougall'ı alın" yanıtını verdi. Koç, "Nerede oynuyor" diye sorunca Yaman "İngiltere 2. Lig takımı Blackpool'da. Orta alanda çok etkili. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl var" diyerek tüm bilgileri sıraladı. Başkan, "Adın gibi Yaman bir çocuksun" sözleriyle teşekkür etti. Koç, üyelere yaptığı konuşmada ise "7 senedir beklediğimiz şampiyonluksevincini bu sene yaşayacağız. Transferçalışmaları iyi gidiyor. Gizli kalmasına önemveriyoruz" ifadelerini kullandı.
DOUGALL'A BAKIŞ
Yaman'ın tavsiye ettiği Kenneth Dougall, 28 yaşında. Avustralya doğumlu. İngiltere 2. Lig ekibi Blackpool'da 16 Ekim 2020'den bu yana forma giyiyor. Kariyerinde 201 maça çıkarken, 7 gol-5 asist ile oynadı. Avustralya Milli Takım formasını ise U23 seviyesinde 6 kez giydi.