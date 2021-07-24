6- Geçtiğimiz sezon bir kez sakatlanan ve iki maç kaçıran oyuncu, son iki sezonda ise 3 kez sakatlandı.

7- Son üç sezonda kart cezaları yüzünden sadece 2 maç kaçırdı.

8- Atletico Madrid ile 389, Villarreal ile 116, Inter ile 36, Cagliari ile 28, Club Nacional'de ise 16 maça çıktı.

9- Şampiyonlar Ligi'nde 64, Avrupa Ligi'nde 42, Libertadores'te 10 maça çıktı.

10- Futbol hayatında kendisine 8.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.