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Giriş Tarihi: 24.7.2021 09:18 Son Güncelleme: 24.7.2021 09:21

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

Son dakika haberi... Beşiktaş ve Galatasaray arasında yaşanan Rachid Ghezzal savaşında sona yaklaşıldı. Ezeli rakiplerin Cezayirli yıldıza sunduğu son teklifler ortaya çıktı. Bu arada Beşiktaş transferde dünyaca ünlü bir isimle anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş ve Galatasaray arasında yaşanan Rachid Ghezzal savaşında sona yaklaşıldı. Ezeli rakiplerin Cezayirli yıldıza sunduğu son teklifler ortaya çıktı. Bu arada Beşiktaş transferde dünyaca ünlü bir isimle anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

Beşiktaş stoper transferi için Diego Godin ve kulübü Cagliari ile görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, oyuncuyla yaptığı pazarlıklardan olumlu geri dönüş alırken, İtalyan ekibiyle temaslarına devam ediyor.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

Siyah-Beyazlılar, 3 milyon Euro net maaşı olan 35 yaşındaki oyuncu için Cagliari'ye bu paranın %50'sini karşılama teklifinde bulundu.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

İtalyan temsilcisi, ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları hafifletmek ve kadro maliyetini düşürmek için Godin'i göndermeyi isterken oyuncusundan anlayış bekliyor.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

Ancak Godin maaşının tamamını talep ederken, Beşiktaş'ın %50 dışına çıkmayacağı kaydedildi.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

Siyah-beyazlılar oyuncuya ise 1+1 yıllık teklif sundu, opsiyonu da maç sayısına bağladı.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

2 yıllık sözleşme isteği olan Uruguaylı, opsiyonlu teklife de olumlu yaklaştı.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

10 MADDEDE GODİN
1- Kariyeri boyunca forma giydiği 585 karşılaşmada 36 gol attı ve 21 gol pası verdi.
2- Uruguay A Milli Takımı ile 146 maça çıkarken, 8 kez ağları havalandırdı.
3- Kariyeri boyunca Inter, Atletico Madrid, Cagliari, Villarreal gibi ekiplerde görev yaptı.
4- Sağ ayaklı stoper 1 kez Copa America'yı kazanırken, 2 kez de UEFA Kupası'nı havaya kaldırdı.
5- Şu ana kadar Antonio Conte, Simeone, Pellegrini gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

6- Geçtiğimiz sezon bir kez sakatlanan ve iki maç kaçıran oyuncu, son iki sezonda ise 3 kez sakatlandı.
7- Son üç sezonda kart cezaları yüzünden sadece 2 maç kaçırdı.
8- Atletico Madrid ile 389, Villarreal ile 116, Inter ile 36, Cagliari ile 28, Club Nacional'de ise 16 maça çıktı.
9- Şampiyonlar Ligi'nde 64, Avrupa Ligi'nde 42, Libertadores'te 10 maça çıktı.
10- Futbol hayatında kendisine 8.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

KARTAL, GHEZZAL'DA ATAĞA GEÇTİ

Bu arada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Rachid Ghezzal derbisinde sona yaklaşıldı. Cezayirli oyuncunun menajeri dün İstanbul'a geldi ve ilk olarak Beşiktaş'la masaya oturdu.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

Kartal bu görüşmede önemli mesafe kat etti. 2.2 milyon Euro net maaşa 300 bin Euro daha ek yaparak garanti ücreti 2.5'e çıkardı.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

Maç başı da 25 bin Euro ücret teklif sundu. G.Saray'ın 4 yıllık anlaşmasına karşılık da 3 yıla 1 yıl opsiyon eklendi. Ghezzal teklife olumlu yanıt verdi. Şimdi Leicester City ile görüşmeler başlayacak.

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS

G.Saray'ın teklifi ise şu şekilde: Ghezzal'a 2.8 milyon Euro garanti paradan 4 yıllık sözleşme, artı performans bonusları, 1.5-2 milyon Euro menajerlik komisyonu...

Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha

Leicester'a peşin ödemeli 3.5 milyon Euro bonservis... Şimdi gözler Beşiktaş ile İngiliz kulübünün yapacağı görüşmeye çevrildi.

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Son dakika: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha
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