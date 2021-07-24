Yeni 10 numara Cicaldau

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim dün transferlerde gaza bastı ve 10 numara tercihini Alexandru Cicaldau'dan yana kullandı. Haftalardır Slavia Prag'lı Stanciu'nun peşinden koşan Galatasaray, Çekya ekibi ile bir türlü anlaşamadı ve listesinde yer alan Cicaldau'ya yöneldi. Romanya ekibi Universitatea Craiova'nın oyuncusu olan 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, Rumen kulübü ile yaptığı pazarlıklarda da transfere noktayı koydu.



OYUNCUYA TOPLAM 5 MİLYON EURO VERİLECEK

G.Saray'ın KAP'a da bildirdiği 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atacak Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak. Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin Euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.





HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ

Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor. 14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.