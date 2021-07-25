Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da 'yabancı' kararı! Yeni transferler gelince sözleşmesi askıya alınıyor
Giriş Tarihi: 25.7.2021 08:58 Son Güncelleme: 25.7.2021 09:28

Son dakika: Galatasaray'da 'yabancı' kararı! Yeni transferler gelince sözleşmesi askıya alınıyor

Son dakika: Galatasaray'da 'yabancı' kararı! Yeni transferler gelince sözleşmesi askıya alınıyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılar transfer operasyonları sürdürüyor. Romen orta saha oyuncusu Cicaldau, 5 senelik imzayı attı. Galatasaray bu transfer için oyuncunun kulübüne 6.5 milyon Euro ödeyecek. Sol beke Van Aaanholt, sağ beke de Sacha Boey geliyor. Galatasaray'da bir futbolcunun sözleşmesi askıya alınıyor.

Galatasaray yeni trnasferlerini bir bir açıklarken oyuncuları da hazırlamaya başladı. Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere topam 14 oyuncu kadroda bulundurabilecek.

Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 isim var. Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaou'ya lisans çıkarılmayacak.

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Son dakika: Galatasaray'da 'yabancı' kararı! Yeni transferler gelince sözleşmesi askıya alınıyor
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