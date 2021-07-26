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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Kanarya’dan Vidal’e 2.5 milyon

UĞUR ÇEM
Kanarya’dan Vidal’e 2.5 milyon

Portekiz basını, Fenerbahçe’nin Sevilla ile yollarını ayıran İspanyol sağ beke sezon başına 2.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiğini ileri sürdü

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası elinde sadece Nazım Sangare kalınca sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, birçok isimle temas kurdu. Son olarak sarılacivertlilerin adı Sevilla ile yollarının ayıran Aleix Vidal ile anılıyor. Portekiz'in prestijli gazetelerinden O Jogo, Fenerbahçe'nin, 31 yaşındaki İspanyol sağ beke 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret önerdiğini yazdı. Bonservisi elinde olan Vidal'in de düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Teknik kapasitesi yüksek olan ve oyunun iki yönünde de etkinlik gösterebilen tecrübeli sağ bek, Vitor Pereira'nın hücuma dönük sistemine fazlasıyla uyuyor. Aleix Vidal, geçen sezon Sevilla'da istediği kadar süre alamadı. Deneyimli oyuncu 19 resmi maça çıkarken, takıma 1 asistlik katkı sağladı.

ALEİX VİDAL KİMDİR?
Daha önce de Türk kulüplerinin transfer gündemine gelen Aleix Vidal, futbola Barcelona'nın altyapısında başladı. CF Reus Deporti'de profesyonel kariyerine start veren 31 yaşındaki sağ bek, daha sonra Barcelona, Almeira, Deportivo Aleves ve Sevilla gibi takımların formasını giydi.

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Kanarya’dan Vidal’e 2.5 milyon
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