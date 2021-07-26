Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Bu sezon başarılı bir takım kurup mutlak şampiyon olma hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda transfer sürecini devam ettiriyor. Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasından sonra bir sağ bek takviyesi yapacak yönetim gözünü tecrübeli yıldıza çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, santrafora kesinlikle bir takviye yapacak. Bir sol ön oyuncusu için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesi için son olarak Marsilya forması giyen Benedetto ismi gündeme geldi. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine eski Barcelonalı yıldızla görüşüyor.