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Giriş Tarihi: 26.7.2021 07:01 Son Güncelleme: 26.7.2021 07:08

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

UĞUR ÇEM
Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Bu sezon başarılı bir takım kurup mutlak şampiyon olma hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda transfer sürecini devam ettiriyor. Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasından sonra bir sağ bek takviyesi yapacak yönetim gözünü tecrübeli yıldıza çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, santrafora kesinlikle bir takviye yapacak. Bir sol ön oyuncusu için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesi için son olarak Marsilya forması giyen Benedetto ismi gündeme geldi. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine eski Barcelonalı yıldızla görüşüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

SON DAKİKA: ARDA TURAN'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞI GELİYOR! GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE...

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan orada şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon başında yeniden Fenerbahçe forması giymişti.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün planları arasında bir sene daha futbol oynamak vardı fakat Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılmasından sonra bu istek gerçekleşmedi ve karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül, bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor'a transfer oldu ve Karadeniz ekibinin yeni kaptanı oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün yerine bir sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Portekiz basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ile yollarını ayıran İspanyol sağ bek Aleix Vidal için senelik 2.5 milyon Euro önerdi!

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

BONSERVİS BEDELİ YOK!

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası elinde sadece Nazım Sangare kalınca sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, birçok isimle temas kurdu.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Son olarak sarılacivertlilerin adı Sevilla ile yollarının ayıran Aleix Vidal ile anılıyor. Portekiz'in prestijli gazetelerinden O Jogo, Fenerbahçe'nin, 31 yaşındaki İspanyol sağ beke 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret önerdiğini yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Bonservisi elinde olan Vidal'in de düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Teknik kapasitesi yüksek olan ve oyunun iki yönünde de etkinlik gösterebilen tecrübeli sağ bek, Vitor Pereira'nın hücuma dönük sistemine fazlasıyla uyuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Aleix Vidal, geçen sezon Sevilla'da istediği kadar süre alamadı. Deneyimli oyuncu 19 resmi maça çıkarken, takıma 1 asistlik katkı sağladı.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

ARDA TURAN İLE BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI!

Aleix Vidal, Barcelona'da çok forma şansı bulamadan La Liga takımlarına kiralanmıştı. 2018 yılında Arda Turan, Atletico Madrid'ten Barcelona'ya transfer olduğunda Vidal de takıma katıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Arda ile Vidal'in forma töreni birlikte yapılmıştı. O dönem devre arasında sağ beke alternatif olarak kadroya katılan Aleix Vidal, daha sonra Sevilla ve Alaves formaları giydi.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Aleix Vidal, daha önce altyapıda Real Madrid U-17 takımında da forma giymişti.

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Dirar'ın takımdan ayrılması beklenirken bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe sağ bek pozisyonunu Vidal ve Nazım'a emanet edecek.

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Son dakika: Fenerbahçe'den transfer atağı! Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...
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